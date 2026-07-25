Natación sufrió, reaccionó y eliminó a Universitario del Torneo del Interior B

Natación y Gimnasia tiene una virtud que suele distinguir a los equipos campeones: sabe sufrir. No necesita que todo salga perfecto para ganar. Puede verse abajo en el marcador, atravesar pasajes incómodos o jugar lejos de su mejor versión sin perder la calma. Confía en su sistema, espera el momento indicado y, cuando encuentra una oportunidad, suele inclinar la balanza a su favor. Eso volvió a quedar en evidencia en la victoria por 33-25 sobre Universitario, que le permitió meterse en las semifinales del Torneo del Interior B. No por nada es el último campeón del Anual Tucumano.