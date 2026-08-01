Federal A: Tucumán Central inicia la Reválida con una visita crucial a Gimnasia de Concepción del Uruguay

Resumen para apurados
- Tucumán Central visitará a Gimnasia en Entre Ríos este domingo a las 15:30 por la Reválida del Federal A, buscando sumar puntos clave para asegurar la permanencia.
- Tras una fase inicial floja como visitante, el DT Walter Arrieta implementará dos cambios en la alineación titular buscando corregir el rendimiento fuera de Tucumán.
- En un torneo corto de ocho fechas y sin margen de error, un buen debut fuera de casa definirá las aspiraciones del club para asegurar su categoría en la división.
Llegó el momento de un nuevo comienzo para Tucumán Central. Luego de una primera fase en la que construyó su campaña a partir de la fortaleza como local, iniciará su camino en la zona A de la Fase Reválida del Federal A. Desde las 15.30 visitará a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, con el objetivo de arrancar sumando en una instancia en la que cada punto será determinante para asegurar la permanencia.
La Reválida marcará el inicio de un campeonato diferente. Serán ocho fechas en las que el margen de error será mínimo y en las que el “Rojo” buscará corregir una de las principales falencias que mostró durante la etapa inicial: su rendimiento fuera de Tucumán.
El equipo dirigido por Walter Arrieta consiguió hacerse fuerte en casa, pero no pudo trasladar ese nivel cuando jugó de visitante. Por eso, un resultado positivo en Entre Ríos representaría mucho más que tres puntos: significaría empezar a cambiar una tendencia que lo acompañó durante gran parte de la temporada y, sobre todo, ganar confianza para afrontar el tramo decisivo del campeonato.
Para este compromiso, Arrieta convocó a 20 futbolistas y realizará dos modificaciones respecto del último encuentro.
Rodrigo Palomino ingresará por el suspendido Nahuel Duarte, expulsado en la fecha final de la primera fase, mientras que Tomás Delgado reemplazará al lesionado Brahian Collante.
La lista también tiene una buena noticia: Francisco Gramajo dejó atrás la lesión que lo mantuvo inactivo y volverá a estar entre los convocados, ampliando las variantes del cuerpo técnico para una etapa en la que cada detalle puede resultar decisivo.
Arrieta tiene claro a qué debe apuntar Tucumán Central en la Reválida
El entrenador anticipó un partido de características similares a los que disputó su equipo como visitante durante la primera parte del torneo.
“Creo que va a ser un encuentro en el que nuestro rival saldrá a buscar el partido; nosotros tenemos que saber aprovechar esa desesperación. Es más o menos lo que nos sucedió en los otros duelos que jugamos de visitante”, explicó Arrieta, que también destacó la importancia de mantener la regularidad durante la Reválida, una instancia en la que los errores suelen pagarse caro. “Creo que será una fase muy dura, en la que hay que saber aprovechar los momentos en cada partido. Tenemos que tratar de sacar todos los puntos de local y sumar de visitante”, señaló.
Enfrente estará un Gimnasia de Concepción del Uruguay que también iniciará la Reválida con la necesidad de sumar para alejarse de la zona de riesgo. El conjunto entrerriano intentará hacerse fuerte en su estadio y comenzar con una victoria.
Para Tucumán Central, el desafío será doble: empezar con el pie derecho y demostrar que también puede competir lejos de casa. En un torneo corto y muy parejo, un buen resultado en el debut podría marcar el rumbo de un equipo que sabe que, a partir de ahora, cada partido tendrá el valor de una final. (Producción periodística: Carlos Oardi)