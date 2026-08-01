Federal A: Tucumán Central inicia la Reválida con una visita crucial a Gimnasia de Concepción del Uruguay

“Creo que va a ser un encuentro en el que nuestro rival saldrá a buscar el partido; nosotros tenemos que saber aprovechar esa desesperación. Es más o menos lo que nos sucedió en los otros duelos que jugamos de visitante”, explicó Arrieta, que también destacó la importancia de mantener la regularidad durante la Reválida, una instancia en la que los errores suelen pagarse caro. “Creo que será una fase muy dura, en la que hay que saber aprovechar los momentos en cada partido. Tenemos que tratar de sacar todos los puntos de local y sumar de visitante”, señaló.