Con equipo confirmado, Tucumán Central quiere hacerse fuerte en casa antes de la Reválida
Arrieta mantiene la base y apuesta por Lautaro Herrera tras la lesión de Smith para recibir a Sarmiento de La Banda. "Cerrar en casa ganando es muy importante", remarcó Valentín Montenegro en la previa del partido.
Tucumán Central afrontará este domingo, desde las 16, su último compromiso de la fase inicial de la Zona 2 del Torneo Federal A cuando reciba a Sarmiento de La Banda en el estadio de Central Norte. El encuentro será controlado por el cordobés Lucas Rodríguez (Río Tercero) y marcará el cierre de una etapa en la que el conjunto de Villa Alem ya sabe que deberá disputar la Reválida en busca de la permanencia.
Con ese panorama definido, el entrenador Walter Arrieta apostará por una formación que combina experiencia y juventud, con la intención de terminar la primera parte del campeonato dejando una buena imagen ante su gente y sumar tres puntos que también pueden resultar importantes desde lo anímico para lo que viene.
Los once elegidos serán: Daniel Moyano; Lautaro Herrera, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Maximiliano Martínez; Matías Smith, César Abregú, Matías Perdigón y Brahian Collante; Guillermo Abregú y Valentín Montenegro.
La principal novedad pasa por la continuidad de Lautaro Herrera como lateral derecho. La lesión de Agustín Smith obligó a Arrieta a mantener esa variante defensiva, mientras que el resto del equipo conserva la base que viene compitiendo en las últimas jornadas.
El objetivo inmediato será alcanzar los 19 puntos para cerrar la primera rueda con una cosecha que permita encarar con mayor confianza la etapa decisiva del campeonato. El lunes, en el Consejo Federal de AFA, se realizará el sorteo de la Zona Reválida, instancia en la que Tucumán Central buscará asegurar su permanencia en la categoría. Allí cada partido tendrá carácter de final y no habrá margen para los errores.
En la previa del encuentro, Valentín Montenegro, máximo goleador del equipo con cuatro tantos en el torneo, dejó en claro cuál es el deseo del plantel para este cierre de etapa.
"Cerrar en casa ganando es muy importante", expresó el delantero, quien volverá a ser una de las principales cartas ofensivas del "Rojo" y buscará ampliar su cuota goleadora frente a un rival que ya aseguró su clasificación a la Zona Campeonato.
Más allá de que la clasificación ya quedó fuera de alcance, en Tucumán Central saben que un triunfo puede significar mucho más que tres puntos. Servirá para reforzar la confianza del grupo, alimentar la ilusión de los hinchas y comenzar a construir el envión necesario para afrontar una Reválida en la que el único objetivo será sostener la plaza en el Federal A.