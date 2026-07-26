Con equipo confirmado, Tucumán Central quiere hacerse fuerte en casa antes de la Reválida

Tucumán Central afrontará este domingo, desde las 16, su último compromiso de la fase inicial de la Zona 2 del Torneo Federal A cuando reciba a Sarmiento de La Banda en el estadio de Central Norte. El encuentro será controlado por el cordobés Lucas Rodríguez (Río Tercero) y marcará el cierre de una etapa en la que el conjunto de Villa Alem ya sabe que deberá disputar la Reválida en busca de la permanencia.