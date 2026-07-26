DeportesFútbol

Con equipo confirmado, Tucumán Central quiere hacerse fuerte en casa antes de la Reválida

Arrieta mantiene la base y apuesta por Lautaro Herrera tras la lesión de Smith para recibir a Sarmiento de La Banda. "Cerrar en casa ganando es muy importante", remarcó Valentín Montenegro en la previa del partido.

ESPERANZA. El Rojo de Villa Alem pone las fichas en Valentín Montenegro para sumar puntos importantes en la tabla del descenso.
ESPERANZA. El "Rojo" de Villa Alem pone las fichas en Valentín Montenegro para sumar puntos importantes en la tabla del descenso. Gentileza Luciana Ramón.
Hace 7 Min

Tucumán Central afrontará este domingo, desde las 16, su último compromiso de la fase inicial de la Zona 2 del Torneo Federal A cuando reciba a Sarmiento de La Banda en el estadio de Central Norte. El encuentro será controlado por el cordobés Lucas Rodríguez (Río Tercero) y marcará el cierre de una etapa en la que el conjunto de Villa Alem ya sabe que deberá disputar la Reválida en busca de la permanencia.

Con ese panorama definido, el entrenador Walter Arrieta apostará por una formación que combina experiencia y juventud, con la intención de terminar la primera parte del campeonato dejando una buena imagen ante su gente y sumar tres puntos que también pueden resultar importantes desde lo anímico para lo que viene.

Los once elegidos serán: Daniel Moyano; Lautaro Herrera, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Maximiliano Martínez; Matías Smith, César Abregú, Matías Perdigón y Brahian Collante; Guillermo Abregú y Valentín Montenegro.

La principal novedad pasa por la continuidad de Lautaro Herrera como lateral derecho. La lesión de Agustín Smith obligó a Arrieta a mantener esa variante defensiva, mientras que el resto del equipo conserva la base que viene compitiendo en las últimas jornadas.

El objetivo inmediato será alcanzar los 19 puntos para cerrar la primera rueda con una cosecha que permita encarar con mayor confianza la etapa decisiva del campeonato. El lunes, en el Consejo Federal de AFA, se realizará el sorteo de la Zona Reválida, instancia en la que Tucumán Central buscará asegurar su permanencia en la categoría. Allí cada partido tendrá carácter de final y no habrá margen para los errores.

En la previa del encuentro, Valentín Montenegro, máximo goleador del equipo con cuatro tantos en el torneo, dejó en claro cuál es el deseo del plantel para este cierre de etapa.

"Cerrar en casa ganando es muy importante", expresó el delantero, quien volverá a ser una de las principales cartas ofensivas del "Rojo" y buscará ampliar su cuota goleadora frente a un rival que ya aseguró su clasificación a la Zona Campeonato.

Más allá de que la clasificación ya quedó fuera de alcance, en Tucumán Central saben que un triunfo puede significar mucho más que tres puntos. Servirá para reforzar la confianza del grupo, alimentar la ilusión de los hinchas y comenzar a construir el envión necesario para afrontar una Reválida en la que el único objetivo será sostener la plaza en el Federal A.

Temas Club Tucumán CentralTorneo Federal A
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hablemos del racismo argentino
1

Hablemos del racismo argentino

Recomendaciones para combatir los problemas sanitarios en el cultivo de soja
2

Recomendaciones para combatir los problemas sanitarios en el cultivo de soja

La Eeaoc analizó el efecto de diversas estrategias de fertilización, sobre cultivos y sobre el suelo
3

La Eeaoc analizó el efecto de diversas estrategias de fertilización, sobre cultivos y sobre el suelo

Exponen ideas sobre tres malezas que están avanzando sobre la soja
4

Exponen ideas sobre tres malezas que están avanzando sobre la soja

Más frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al “Gigante asiático”
5

Más frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al “Gigante asiático”

Ranking notas premium
Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca
1

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca

El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones
2

El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones

Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán
3

Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán

De Ortega a Jaldo: los problemas de salud que aquejaron a los gobernadores
4

De Ortega a Jaldo: los problemas de salud que aquejaron a los gobernadores

Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo
5

Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo

Más Noticias
Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán

Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán

San Martín vs. Temperley: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber por la Primera Nacional

San Martín vs. Temperley: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber por la Primera Nacional

El rol fundamental del drenaje agrícola

El rol fundamental del drenaje agrícola

Carne: la Nación abrió 24 nuevos mercados

Carne: la Nación abrió 24 nuevos mercados

Proponen reformas sobre la actividad agropecuaria

Proponen reformas sobre la actividad agropecuaria

Nuevo plan para controlar y erradicar la garrapata del bovino

Nuevo plan para controlar y erradicar la garrapata del bovino

La Nación autorizó una nueva soja genéticamente modificada

La Nación autorizó una nueva soja genéticamente modificada

Más frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al “Gigante asiático”

Más frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al “Gigante asiático”

Comentarios