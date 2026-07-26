Tucumán Central igualó con Sarmiento de La Banda y ya conoce sus rivales para la Reválida

Tras el cierre, el DT reflexionó sobre lo acontecido: “Fue un partido duro, muy parejo. Creo que la expulsión nos condicionó para seguir atacando. Al final también lo podríamos haber perdido, pero los jugadores hicieron un gran partido. Ahora viene el tramo más decisivo, donde tenemos que pelear por mantener la categoría. Pero creo que fue muy positiva la fase inicial; merecimos muchos más puntos que estos 17”. Por su parte, Montenegro coincidió: “Fue un partido, con momentos para cada uno. Creo que el empate terminó siendo positivo”.