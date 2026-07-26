Tucumán Central igualó con Sarmiento de La Banda y ya conoce sus rivales para la Reválida
El "Rojo" se puso en ventaja con gol de Montenegro, pero la expulsión de Duarte en el complemento apretó el trámite y la visita llegó al 1-1 final. Con 17 puntos en el bolsillo, el equipo de Villa Alem ya tiene su hoja de ruta para intentar mantener la categoría.
Resumen para apurados
- Tucumán Central empató 1-1 con Sarmiento de La Banda en Central Norte para cerrar la fase inicial del Federal A y asegurar su pase a la Reválida por la permanencia.
- Montenegro adelantó al local a los 9 minutos, pero la expulsión de Duarte en el complemento facilitó el empate de Roldán, dejando al 'Rojo' con 17 puntos en la tabla.
- El equipo afrontará un fixture de nueve fechas a una sola rueda contra ocho rivales, con el objetivo de evitar uno de los cuatro descensos al Torneo Regional Amateur.
Tucumán Central finalizó su participación en la fase inicial del Torneo Federal A con una igualdad 1-1 frente a Sarmiento de La Banda en el estadio de Central Norte, en un partido dinámico donde los goles y las incidencias marcaron el pulso del juego. Con este resultado, el “Rojo” de Villa Alem finalizó la primera parte del certamen con 17 unidades y ya pone la mira en la Zona Reválida, donde buscará asegurar la permanencia.
El inicio fue favorable para el conjunto dirigido por Walter Arrieta, que se puso rápidamente en ventaja. A los 9 minutos de la primera etapa, Valentín Montenegro apareció con precisión para anotar el 1-0 tras una buena maniobra colectiva. Sarmiento sintió el golpe, adelantó sus líneas y el encuentro se transformó en un trámite trabado, disputado en la mitad de la cancha y con pocas concesiones por parte de ambos bandos.
En el complemento se produjo la acción que alteró los planes del local. A los 18 minutos del segundo tiempo Nahuel Duarte vio la roja y dejó a Tucumán Central en inferioridad numérica. Sarmiento aprovechó de inmediato la desconcentración rival y, solo cuatro minutos más tarde (22’ del ST), Israel Roldán marcó el empate 1-1 para el elenco de La Banda.
A partir de allí, Arrieta movió el banco con los ingresos de Guillermo Abregú, Rodrigo Palomino y Carlos Cisneros para reorganizar el bloque defensivo y sostener la estructura. A pesar del desgaste físico y los embates finales de la visita, el local mostró carácter para defender el resultado y asegurar el punto.
Tras el cierre, el DT reflexionó sobre lo acontecido: “Fue un partido duro, muy parejo. Creo que la expulsión nos condicionó para seguir atacando. Al final también lo podríamos haber perdido, pero los jugadores hicieron un gran partido. Ahora viene el tramo más decisivo, donde tenemos que pelear por mantener la categoría. Pero creo que fue muy positiva la fase inicial; merecimos muchos más puntos que estos 17”. Por su parte, Montenegro coincidió: “Fue un partido, con momentos para cada uno. Creo que el empate terminó siendo positivo”.
El Consejo Federal dio a conocer el fixture de la nueva instancia, que será a una sola rueda, con nueve fechas. Los rivales de Tucumán Central serán Atlético Escobar, Boca Unidos, Defensores de Puerto Vilelas, El Linqueño, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Independiente de Chivilcoy, Sarmiento de Resistencia y Sportivo Las Parejas.
Cada uno de esos equipos llegará con el mismo objetivo: evitar ocupar uno de los cuatro lugares que determinarán el descenso al Torneo Regional Federal Amateur.