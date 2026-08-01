¿Fideos o arroz?: cuál es la opción que menos eleva los niveles de glucosa en sangre

Por el lado del arroz, la historia es diferente. El arroz blanco común cuenta con un IG de aproximadamente 73, lo que provoca picos más rápidos de azúcar en sangre. La opción integral, al sumar fibra, desciende ligeramente a un IG de 68, situándose todavía en una categoría medio-alta. En resumen, la pasta de trigo duro al dente y el arroz integral son los mejores aliados para quienes buscan evitar sobresaltos metabólicos.