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¿Fideos o arroz?: cuál es la opción que menos eleva los niveles de glucosa en sangre

Aunque suelen parecer intercambiables en la mesa diaria, el impacto de cada uno en la sangre es muy diferente.

Qué comer para no alterar los niveles de glucosa en sangre.
Qué comer para no alterar los niveles de glucosa en sangre. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas informan que la pasta al dente eleva menos la glucosa que el arroz en las comidas diarias debido a que posee un menor índice glucémico de manera natural.
  • El arroz blanco alcanza un índice de 73 frente al 45 de la pasta al dente. Trucos como enfriarlos antes de comer generan almidón resistente y reducen el impacto glucémico.
  • Adoptar estos hábitos de cocción y combinación de alimentos facilitará el control metabólico y prevendrá desajustes de azúcar en sangre en la población a largo plazo.
Resumen generado con IA

A la hora de pensar la guarnición perfecta o el plato principal del almuerzo, el arroz y la pasta suelen aparecer como las primeras opciones sobre la mesa. Sin embargo, aunque en el plato parezcan intercambiables, el impacto que cada uno genera en el organismo puede ser completamente distinto. Existen algunas consideraciones a tomar en cuenta si el objetivo es mantener la glucosa bajo control.

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Para comprender su comportamiento en el cuerpo, los nutricionistas apelan al concepto de índice glucémico (IG), la escala que mide la velocidad con la que un alimento eleva el azúcar en la sangre tras ser digerido.

La clave está en la cocción y el tipo de grano

En un duelo culinario, la pasta parece llevarse la ventaja. Si se cocina al dente, su índice glucémico se ubica en torno a 45, un valor considerado bajo. Según un informe de Infobae, si se combina con proteína o grasa (como carne o crema), el IG puede bajar aún más, hasta 32-39, mientras que si se pasa de cocción y queda demasiado blanda, este número escala hasta 67, generando un impacto mucho mayor.

Por el lado del arroz, la historia es diferente. El arroz blanco común cuenta con un IG de aproximadamente 73, lo que provoca picos más rápidos de azúcar en sangre. La opción integral, al sumar fibra, desciende ligeramente a un IG de 68, situándose todavía en una categoría medio-alta. En resumen, la pasta de trigo duro al dente y el arroz integral son los mejores aliados para quienes buscan evitar sobresaltos metabólicos.

Trucos prácticos para prevenir los picos de glucosa

Más allá de la elección del ingrediente, la forma de prepararlo y acompañarlo puede cambiar drásticamente su impacto. Para disfrutar de ambos sin culpa ni riesgos, existen algunas recomendaciones clave:

  • Aplicar el truco del enfriado: Tanto en el arroz como en la pasta, dejarlos enfriar en la heladera tras la cocción transforma parte del almidón en "almidón resistente", lo que reduce el índice glucémico incluso si se recalientan después.
  • Acompañar con fibra y proteínas: Sumar vegetales (como brócoli, espinaca o calabaza), carnes magras, huevo o grasas saludables (como el aceite de oliva) retrasa la digestión y suaviza la absorción de los carbohidratos.
  • Controlar las porciones: Mantener una medida de 60 a 80 gramos en seco por persona es suficiente para saciarse sin sobrecargar el organismo.
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