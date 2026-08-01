El Niño será un “evento extremo”, pero no podrá anticiparse la magnitud que tendrá

El Niño: un fenómeno impredecible

Lo que sucede con las predicciones sobre las temporadas de El Niño es que puede hacerse una estimación sobre la intensidad que tendrá, pero no puede definirse con exactitud qué fenómenos ocasionará ni en qué regiones o momentos impactará con mayor potencia. Según modelos internacionales, hay un 63% de probabilidades de que el evento sea muy fuerte dentro de cuatro meses y durante todo su trimestre siguiente.