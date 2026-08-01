El Niño será un “evento extremo”, pero no podrá anticiparse la magnitud que tendrá

Resumen para apurados
- Especialistas climáticos advirtieron que El Niño será un evento extremo en Argentina, aunque la imposibilidad de prever su magnitud e impacto exacto dificulta la prevención.
- Ante el riesgo de lluvias e incendios, municipios ya limpian desagües. La UNLP indicó que el fenómeno depende de condiciones locales, como ocurrió en 1982, 1997 y 2006.
- Con un 63% de probabilidad de intensificación en los próximos meses, se proyectan anegamientos en el noreste del país, lo que exigirá adaptar permanentemente las alertas.
A todas luces, los pronósticos de los organismos especializados sobre esta temporada de El Niño activaron las alarmas. En todo el país, provincias y municipios ya empezaron a tomar parte activa en la prevención de desastres, acondicionando desagües y podando el arbolado. Pero los especialistas aseguran que no es posible precisar con certeza qué tan intenso será el fenómeno este año.
Lo que sí se sabe, hasta ahora, es que la mayor magnitud de los fenómenos meteorológicos producidos por El Niño se dará entre finales de 2026 y principios de 2027. La Organización Meteorológica Mundial informó que, entre las modificaciones esperables, están los aumentos de incendios forestales, temperaturas superiores a las habituales y lluvias más potentes.
¿El Niño o El Súper Niño?
Aunque se calificó al evento de esta temporada como un “Súper Niño”, la terminología no es correcta. Pese a que la referencia puede interpretarse como una libertad literaria para hacer alusión a la potencia que tendrá, los especialistas explican que, desde la meteorología, no existe tal cosa. El Niño de este año, en cambio, tiene un nombre técnico igualmente resonante.
Según el sitio especializado Infocielo, los profesionales del área son quienes señalan que el nombre mediático es inexistente. En cambio, en lo que a meteorología refiere, la forma correcta de nombrarlo sería definir a la temporada como un “evento extremo”. Las últimas veces que este tipo de episodios se registraron en Argentina fueron en 1982/83, 1997/98 y 2006/07.
El Niño: un fenómeno impredecible
Lo que sucede con las predicciones sobre las temporadas de El Niño es que puede hacerse una estimación sobre la intensidad que tendrá, pero no puede definirse con exactitud qué fenómenos ocasionará ni en qué regiones o momentos impactará con mayor potencia. Según modelos internacionales, hay un 63% de probabilidades de que el evento sea muy fuerte dentro de cuatro meses y durante todo su trimestre siguiente.
Especialistas de la Universidad Nacional de La Plata realizaron un informe en el que se hizo esa estimación. La licenciada en Meteorología, Caterina Basso, encargada de la investigación, destacó que no todas las regiones se verán afectadas de la misma forma. Sucede que El Niño no depende de una única estimación, sino que existe una serie de procesos atmosféricos y condiciones climáticas locales que pueden atenuar o potenciar sus efectos.
Sí se destacó que hay una mayor tendencia a que las provincias del noreste y este del país tengan más lluvias que los promedios registrados, lo que en ocasiones puede producir anegamientos en grandes territorios. Pero, en definitiva, cada episodio de El Niño tiene su propio perfil, lo que dificulta la anticipación para la prevención.