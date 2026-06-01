Inundaciones, granizo y riesgo de tornado: el fenómeno climático que sorprendió a la Selección

La actividad continúa pese al temporal

Con el correr de la mañana, las condiciones comenzaron a estabilizarse y no se registraron inconvenientes en la planificación de la Selección. El plantel dirigido por Lionel Scaloni tenía previsto desarrollar su primera práctica completa en el Compass Minerals National Performance Center, el complejo de entrenamiento del Sporting Kansas City. Aunque los especialistas continúan monitoreando la evolución del clima, la delegación argentina mantiene su cronograma normal de trabajo mientras espera el inicio de una nueva aventura mundialista.