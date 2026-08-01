Seguridad

Operativos en el NOA: decomisaron casi 600 kilos de cocaína en tres días

El operativo más importante se registró en la localidad santiagueña de Monte Quemado.

Operativos en el NOA: decomisaron casi 600 kilos de cocaína en tres días
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

En Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, en menos de cuatro días y en distintos procedimientos, se secuestraron más de 550 kilos de cocaína. El operativo más importante se registró en la localidad santiagueña de Monte Quemado. Gendarmes descubrieron que un camión cisterna, que había sido modificado especialmente para ocultar estupefacientes, transportaba 440 kilos de cocaína. El presunto propietario de la carga fue detenido en Salta, al igual que su esposa, que fue sorprendida mientras intentaba deshacerse de más de U$S 60.000. En esa misma provincia también fueron detenidas tres mujeres acusadas de transportar siete kilos de cocaína en un tours de compras. En Jujuy también se concretó un importante procedimiento. En La Quiaca, gendarmes descubrieron que un ciudadano boliviano había acondicionado la caja de una camioneta para ocultar 106 kilos de cocaína. En otro operativo realizado en San Pedro, los uniformados detectaron que un pasajero transportaba un kilo de esa sustancia escondido en un bolso de mano.

Secuestraron 440 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna de una organización narco

Secuestraron 440 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna de una organización narco
Operativos en el NOA: decomisaron casi 600 kilos de cocaína en tres días

En Tucumán, efectivos de la ex Brigada de Investigaciones intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo durante un control de rutina, pero estos se dieron a la fuga. Se inició una persecución que finalizó en la intersección de Juan José Posse y avenida Martín Berho. Al requisar a uno de los sospechosos, los investigadores encontraron 50 cápsulas de cocaína con un peso superior al medio kilo. Los pesquisas creen que la sustancia habría sido transportada mediante la modalidad conocida como “capsulero”, es decir, ingerida previamente para su traslado.

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