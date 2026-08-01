Operativos en el NOA: decomisaron casi 600 kilos de cocaína en tres días

En Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, en menos de cuatro días y en distintos procedimientos, se secuestraron más de 550 kilos de cocaína. El operativo más importante se registró en la localidad santiagueña de Monte Quemado. Gendarmes descubrieron que un camión cisterna, que había sido modificado especialmente para ocultar estupefacientes, transportaba 440 kilos de cocaína. El presunto propietario de la carga fue detenido en Salta, al igual que su esposa, que fue sorprendida mientras intentaba deshacerse de más de U$S 60.000. En esa misma provincia también fueron detenidas tres mujeres acusadas de transportar siete kilos de cocaína en un tours de compras. En Jujuy también se concretó un importante procedimiento. En La Quiaca, gendarmes descubrieron que un ciudadano boliviano había acondicionado la caja de una camioneta para ocultar 106 kilos de cocaína. En otro operativo realizado en San Pedro, los uniformados detectaron que un pasajero transportaba un kilo de esa sustancia escondido en un bolso de mano.