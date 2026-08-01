El sueño vivo de Don Alfredo Guzmán

Creada el 27 de julio de 1909, es la primera en su género en el país. Su diseño incluyó aspectos innovadores para la época, debido a que se trata de una institución estatal gestionada por los propios productores y financiada mayoritariamente con recursos de la producción, por lo que le permitía seguir funcionando adecuadamente y a demanda del sector privado, sin que interesen las banderías políticas que gobernaron y gobiernan la provincia desde el mismo día de su fundación. Su conducción está bajo la órbita de un directorio “ad honorem”, cuyos miembros son designados cada cuatro años por el Poder Ejecutivo de la Provincia.