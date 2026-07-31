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El trail running vive la previa de la Carrera TT by Paco García con la entrega de kits en Yerba Buena

La acreditación continúa hasta las 20 en Alter Point. Mañana, la competencia reunirá a cientos de corredores en La Sala con recorridos de 15, 22 y 42 kilómetros.

ACREDITACIÓN. Felipe Collazo, uno de los principales animadores de la Carrera TT by Paco García, retira su kit en Yerba Buena durante la jornada previa a la competencia que se correrá en La Sala.
ACREDITACIÓN. Felipe Collazo, uno de los principales animadores de la Carrera TT by Paco García, retira su kit en Yerba Buena durante la jornada previa a la competencia que se correrá en La Sala.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atletas del país retiran kits en Yerba Buena para disputar la 4° Carrera TT de trail running este domingo en La Sala, San Javier, en las distancias de 15, 22 y 42 km.
  • La acreditación se realiza en Alter Point con entrega de remeras y chips. El circuito contará con asistencia médica, controles e hidratación para participantes de todo el país.
  • Esta cuarta edición consolida al evento en el calendario deportivo del norte argentino, atrayendo a competidores de diversas provincias y fomentando el turismo regional.
Resumen generado con IA

La previa de la cuarta edición de la Carrera TT by Paco García ya comenzó a vivirse. La acreditación de los participantes se desarrolla en Alter Point, sobre avenida Perón al 2300, donde corredores tucumanos y de distintas provincias retiran sus kits y completan los últimos trámites antes de la competencia de trail running que se disputará mañana en La Sala, San Javier.

Desde la mañana, el movimiento fue constante. Los participantes recibieron la remera oficial, el número con chip para el cronometraje, la bolsa del corredor y los productos incluidos en el kit, mientras aprovecharon la jornada para realizar consultas sobre el circuito y la logística del evento.

Entre las preguntas más frecuentes aparecieron el camino para llegar hasta La Sala, el tiempo de anticipación recomendado para presentarse antes de la largada y la ubicación de los puestos de hidratación y abastecimiento. También pasan por el lugar atletas provenientes de Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires y otras provincias, muchos de ellos debutantes en la competencia.

Los datos que hay que tener en cuenta

Desde la organización recuerdan que la acreditación continuará hasta las 20. Mañana, los 42 kilómetros largarán a las 9, los 22 kilómetros a las 10 y los 15 kilómetros a las 10.30. Los recorridos dispondrán de dos, tres y cuatro puestos de hidratación, respectivamente, además de asistencia médica, Policía, Bomberos, ambulancias y controles distribuidos a lo largo del circuito.

Con la cuenta regresiva en marcha, la expectativa crece entre los participantes. Todo indica que mañana La Sala volverá a convertirse en el punto de encuentro de cientos de amantes del trail running, en una competencia que sigue consolidándose dentro del calendario deportivo del norte argentino.

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