El trail running vive la previa de la Carrera TT by Paco García con la entrega de kits en Yerba Buena

Entre las preguntas más frecuentes aparecieron el camino para llegar hasta La Sala, el tiempo de anticipación recomendado para presentarse antes de la largada y la ubicación de los puestos de hidratación y abastecimiento. También pasan por el lugar atletas provenientes de Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires y otras provincias, muchos de ellos debutantes en la competencia.