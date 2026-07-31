Se viene La Gran Vuelta a La Sala: todo lo que tenés que saber

El mountain bike tucumano palpita una de las jornadas más esperadas del calendario. Este domingo se disputará La Gran Vuelta a La Sala, correspondiente a la 5ª fecha del Campeonato Tucumano de Cross Country (XCO). La prueba funciona como el gran banco de pruebas para medir fuerzas de cara al Rally Trasmontaña del próximo 17 de agosto.