Se viene La Gran Vuelta a La Sala: todo lo que tenés que saber

Resumen para apurados
- Este domingo se disputará La Gran Vuelta a La Sala en los cerros tucumanos, válida por la 5ª fecha del Campeonato de Mountain Bike, como previa del Rally Trasmontaña.
- La carrera de 32,3 km y 1.328 m de desnivel recorre el 70% del circuito del Trasmontaña. Se largará por mangas desde las 10:30 hs bajo reglamento UCI adaptado.
- La prueba sirve como el test definitivo para medir fuerzas de cara al Rally Trasmontaña del 17 de agosto y sumar puntos clave para el ranking provincial.
El mountain bike tucumano palpita una de las jornadas más esperadas del calendario. Este domingo se disputará La Gran Vuelta a La Sala, correspondiente a la 5ª fecha del Campeonato Tucumano de Cross Country (XCO). La prueba funciona como el gran banco de pruebas para medir fuerzas de cara al Rally Trasmontaña del próximo 17 de agosto.
Circuito: distancia y exigencia
El trazado recorre el corazón del valle de La Sala y utiliza alrededor del 70% del recorrido del Trasmontaña, concentrando los tramos más técnicos y de mayor exigencia física.
- Distancia total: 32,3 kilómetros (una sola vuelta).
- Desnivel positivo: 1.328 metros acumulados.
- Terreno: Senderos de quebrada, bajadas rápidas y ascensos continuos de alta complejidad.
- 10:30 hs – Largada general: Para el circuito mayor en el predio principal de La Sala. Se largará por mangas (una categoría cada 1 minuto).
- 11:00 hs – Categorías Menores e Infantiles B: Largarán desde la zona de la estación Refinor de Raco.
- Categorías Infantiles: Competirán por la tarde en el predio principal (Moscas, Mosquitos, Preinfantiles e Infantiles A).
Acreditaciones e inscripciones presenciales
La entrega de placas y la inscripción presencial se realizará en el Drugstore Allegra (Av. Perón 1700, Yerba Buena):
- Sábado 1 de agosto: De 09:00 a 12:00 hs y de 16:30 a 20:00 hs.
- Entrega de placas: Estricto orden de inscripción.
- Hasta el sábado 1 de agosto: $60.000
- Domingo (en el lugar de largada): $70.000
- Infantiles B: $35.000
- Infantiles (A, Preinfantiles, Moscas y Mosquitos): $15.000
- La organización dispondrá de 1 puesto de abastecimiento oficial en la zona de la Refinor.
- Cada corredor deberá asignar y coordinar su propio abastecedor para que se ubique en la zona habilitada por la organización en ese punto.
La competencia se regirá bajo el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con observaciones adaptadas al formato local. Habrá doble premiación, otorgando puntos y podios tanto para la clasificación de la carrera por categorías como para el ranking del campeonato provincial.
Los defensores del título: ¿Quiénes ganaron en 2025?
En la última edición disputada en agosto de 2025, Luciano Gay y Agustina Apaza se consagraron como los ganadores de la clasificación general. Los vencedores de cada categoría fueron:
Elite: Luciano Gay (Masculino) y Agustina Apaza (Femenino).
Sub-23: Ignacio Cufré e Isolina Nassif.
Juveniles: Nicolás Delgado y Maité Ovejero.
Cadetes: Santiago Rat.
E-Bike: Lourdes De La Orden.
Master A: José Alberto Hernández y Carolina García.
Master B1: Pedro Mazzamuto y Leila Luque (quien además terminó 2.ª en la general de damas).
Master B2: Sebastián Quiroga y María Paula Varela.
Master C1: Gabriel Quiroga.
Master C2: Fernando Castro.
Damas Master C: Gabriela Herrera Frías.
Master D2: Enrique Vergara.
Master E: José Dilascio.
Promocionales: Exequiel Yusef.
Menores: Thiago Toledo y Rosario Molina Rodríguez.
Infantiles A: Mateo Toledo.
Preinfantiles: Bernabé Colombres.
Moscas: Felipe Martínez González.
Mosquitos: Noah Valentino Molina.