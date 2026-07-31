Claudio Tapia elogió a la Selección: “Es la mejor que hemos tenido”

Resumen para apurados
- Claudio Tapia, presidente de la AFA, afirmó en el Sponsor Day tras el Mundial 2026 que la Selección es la mejor de la historia para respaldar al plantel tras caer ante España.
- Durante el evento con marcas, Tapia destacó que el grupo disputó cinco finales y ganó cuatro en este ciclo, superando las exigencias del nuevo formato del torneo de 48 equipos.
- La valoración de Tapia consolida el respaldo institucional al cuerpo técnico de Scaloni, asegurando la continuidad de un proyecto que mantuvo a Argentina en la cima mundial.
Claudio Tapia rompió el silencio después del Mundial 2026 y realizó un balance del desempeño de la Selección, que quedó a las puertas del bicampeonato tras perder la final frente a España. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) defendió el trabajo del plantel y aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni es el mejor de la historia nacional.
Las declaraciones se produjeron durante el AFA Sponsor Day, un evento que reunió a representantes de más de 100 marcas que acompañaron a la Selección durante la competencia disputada en Estados Unidos, México y Canadá. Ante los patrocinadores, Tapia puso en perspectiva el recorrido de un equipo que alcanzó cinco finales durante los últimos años.
“Jugar cinco finales y ganar cuatro... Creo que es la mejor Selección Argentina que hemos tenido”, afirmó el dirigente. De esa manera, destacó una etapa que comenzó con la conquista de la Copa América 2021 y continuó con la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.
El seleccionado llegó a la final del Mundial 2026 con la posibilidad de sumar otro trofeo y defender el título conseguido cuatro años antes, pero fue superado por España. Pese a la derrota, Tapia sostuvo que el resultado del último partido no modifica su valoración sobre el ciclo.
“Nos han representado con resultados. Nos sentimos orgullosos del Mundial que hemos tenido, a pesar de haber sido superados en la final por España”, expresó.
Tapia resaltó las dificultades del Mundial 2026
El presidente de la AFA también remarcó las condiciones particulares de una competencia que estrenó el formato de 48 participantes. Argentina debió afrontar un camino más extenso, con mayores desplazamientos y diferencias horarias entre las distintas sedes.
“Obviamente, en un Mundial con más equipos, muchos más partidos y diferencias horarias, el grupo logró lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo”, señaló Tapia. Luego agregó: “Estamos muy felices de que estos chicos hayan llevado nuestra bandera a lo más alto”.
El AFA Sponsor Day también contó con la presencia de Roberto Ayala y Sergio Goycochea. Además, marcó el cierre de la gestión de Leandro Petersen como director Comercial y de Marketing de la entidad, cargo desde el cual encabezó la expansión internacional de la marca de la Selección.
Frente a los patrocinadores, Tapia transmitió un mensaje de respaldo absoluto. Argentina no consiguió el bicampeonato, pero volvió a disputar el partido más importante del fútbol mundial y sostuvo una regularidad que, según el dirigente, la ubica por encima de cualquier otro seleccionado de la historia nacional.