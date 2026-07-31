Claudio Tapia elogió a la Selección: “Es la mejor que hemos tenido”

Claudio Tapia rompió el silencio después del Mundial 2026 y realizó un balance del desempeño de la Selección, que quedó a las puertas del bicampeonato tras perder la final frente a España. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) defendió el trabajo del plantel y aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni es el mejor de la historia nacional.