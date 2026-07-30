Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Los antecedentes que analizará la FIFA

El organismo también tendrá en cuenta casos similares registrados en otras competencias. Uno de ellos ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, cuando Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri fueron multados por realizar un gesto de contenido político, mientras que en 2024 la UEFA suspendió a Álvaro Morata y Rodri por cantar "Gibraltar es español" durante los festejos de la Eurocopa.