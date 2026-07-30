Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Resumen para apurados
- La FIFA abrió un expediente a la AFA tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026 por exhibir una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas".
- Se investiga la infracción al código que prohíbe manifestaciones ajenas al deporte, con antecedentes como las sanciones a futbolistas de España por el tema Gibraltar.
- La AFA presentará sus descargos antes del fallo final, el cual podría derivar en desde advertencias hasta multas económicas superiores a los 15.000 dólares.
La FIFA abrió un expediente disciplinario contra la AFA y la Selección argentina para analizar la exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos posteriores al triunfo frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El organismo busca determinar si el episodio violó su Código Disciplinario.
Según el reglamento, el caso podría encuadrarse en el artículo que prohíbe utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al deporte. La investigación también intentará establecer si la acción fue espontánea por parte de los futbolistas o si existió algún grado de responsabilidad institucional de la AFA.
En caso de comprobarse una infracción, la FIFA dispone de distintas herramientas disciplinarias. Entre ellas aparecen advertencias formales, multas económicas que pueden superar los 15.000 dólares y otras sanciones previstas por el reglamento, cuya aplicación dependerá de la gravedad del hecho y de los antecedentes de los involucrados.
Los antecedentes que analizará la FIFA
El organismo también tendrá en cuenta casos similares registrados en otras competencias. Uno de ellos ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, cuando Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri fueron multados por realizar un gesto de contenido político, mientras que en 2024 la UEFA suspendió a Álvaro Morata y Rodri por cantar "Gibraltar es español" durante los festejos de la Eurocopa.
Antes de resolver, la Comisión Disciplinaria permitirá que la AFA y los involucrados presenten sus descargos. Recién después de ese proceso definirá si corresponde aplicar sanciones y cuál será su alcance.