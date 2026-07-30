Mundial 2026

¿Qué sanciones podría recibir la Selección tras el expediente que abrió la FIFA?

Un especialista en derecho deportivo explicó cuáles podrían ser las sanciones para la AFA, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada tras los incidentes ocurridos en el Mundial 2026.

Leandro Paredes protagonizó una trifulca luego de la final de la Copa del Mundo.
Leandro Paredes protagonizó una trifulca luego de la final de la Copa del Mundo.
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • La FIFA abrió un expediente contra la AFA y varios futbolistas tras la final del Mundial 2026 por festejos con una bandera de Malvinas e incidentes con España.
  • La AFA recibiría una multa económica, mientras que Paredes, Molina y Ayala afrontarían al menos tres fechas de suspensión por agresiones según el reglamento.
  • La Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluará las pruebas y atenuantes para dictaminar los castigos, lo que podría afectar a la Selección en próximos torneos.
Resumen generado con IA

La FIFA continúa analizando los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Mientras el expediente disciplinario sigue abierto, comenzaron a conocerse cuáles podrían ser las sanciones para la AFA y algunos integrantes de la delegación argentina.

El abogado especializado en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares explicó que el organismo investiga dos situaciones diferentes: la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas durante los festejos y los incidentes registrados una vez finalizado el encuentro.

La AFA podría recibir una multa por la bandera de Malvinas

Según el especialista, la responsabilidad por la exhibición de la bandera recaería exclusivamente sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sin involucrar a jugadores ni integrantes del cuerpo técnico.

En ese sentido, la sanción más probable sería una multa económica. Bee Sellares recordó que existe un antecedente similar en el Mundial de 2014, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA castigó a la AFA por una situación prácticamente idéntica.

Paredes, Molina y Ayala, los más comprometidos

El escenario cambia respecto a los incidentes ocurridos después de la final frente a España.

De acuerdo con el análisis del abogado, Leandro Paredes y Nahuel Molina serían quienes afrontan la situación más delicada, ya que están señalados por una presunta agresión física. El Código Disciplinario de la FIFA contempla para estos casos una sanción mínima de tres fechas de suspensión.

El ayudante de campo Roberto Ayala también podría recibir el mismo castigo, al estar involucrado en una conducta de similares características.

Por su parte, Thiago Almada aparece como el menos comprometido dentro del expediente. Según Bee Sellares, su participación en los incidentes sería de menor gravedad y, en consecuencia, podría recibir una sanción más leve.

Ahora será la Comisión Disciplinaria de la FIFA la encargada de evaluar las pruebas reunidas y determinar si aplica las sanciones previstas en el reglamento o si considera que existen atenuantes para alguno de los implicados.

Temas Selección Argentina de fútbolFédération Internationale de Football AssociationLeandro ParedesThiago AlmadaNahuel MolinaMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dani Olmo rechazó las disculpas de Roberto Ayala y volvió a apuntar contra el ayudante de Lionel Scaloni

Dani Olmo rechazó las disculpas de Roberto Ayala y volvió a apuntar contra el ayudante de Lionel Scaloni

La FIFA abrió un expediente contra Argentina por la bandera de Malvinas y los incidentes tras la final

La FIFA abrió un expediente contra Argentina por la bandera de Malvinas y los incidentes tras la final

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Klopp asumió como DT de Alemania, prometió una revolución y lanzó una advertencia al plantel

Klopp asumió como DT de Alemania, prometió una revolución y lanzó una advertencia al plantel

Escándalo tras el Mundial: detuvieron dos veces a un jugador australiano y dio positivo por cocaína en un control

Escándalo tras el Mundial: detuvieron dos veces a un jugador australiano y dio positivo por cocaína en un control

Más visto en Mundial 2026
El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi
1

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas
2

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas
3

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Polémica en España: la RFEF abrió un expediente contra Barcelona por intentar fichar a Julián Álvarez
4

Polémica en España: la RFEF abrió un expediente contra Barcelona por intentar fichar a Julián Álvarez

FIFA Forward Enterprise: qué falta para que el proyecto de Gianni Infantino se convierta en realidad
5

FIFA Forward Enterprise: qué falta para que el proyecto de Gianni Infantino se convierta en realidad

La UEFA endureció su postura contra la FIFA y amenaza con no participar de sus torneos si avanza el ingreso de inversores privados
6

La UEFA endureció su postura contra la FIFA y amenaza con no participar de sus torneos si avanza el ingreso de inversores privados

Más Noticias
De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

Atlético presentó a Juan Rodríguez: quién es el defensor que llega desde Talleres

Atlético presentó a Juan Rodríguez: quién es el defensor que llega desde Talleres

Tenis: dos tucumanas de 11 años conquistaron un título nacional inédito para la provincia

Tenis: dos tucumanas de 11 años conquistaron un título nacional inédito para la provincia

Por qué Lionel Messi no extendió sus vacaciones en Argentina y decidió regresar a Miami

Por qué Lionel Messi no extendió sus vacaciones en Argentina y decidió regresar a Miami

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

Comentarios