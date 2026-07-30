¿Qué sanciones podría recibir la Selección tras el expediente que abrió la FIFA?

Resumen para apurados
- La FIFA abrió un expediente contra la AFA y varios futbolistas tras la final del Mundial 2026 por festejos con una bandera de Malvinas e incidentes con España.
- La AFA recibiría una multa económica, mientras que Paredes, Molina y Ayala afrontarían al menos tres fechas de suspensión por agresiones según el reglamento.
- La Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluará las pruebas y atenuantes para dictaminar los castigos, lo que podría afectar a la Selección en próximos torneos.
La FIFA continúa analizando los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Mientras el expediente disciplinario sigue abierto, comenzaron a conocerse cuáles podrían ser las sanciones para la AFA y algunos integrantes de la delegación argentina.
El abogado especializado en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares explicó que el organismo investiga dos situaciones diferentes: la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas durante los festejos y los incidentes registrados una vez finalizado el encuentro.
La AFA podría recibir una multa por la bandera de Malvinas
Según el especialista, la responsabilidad por la exhibición de la bandera recaería exclusivamente sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sin involucrar a jugadores ni integrantes del cuerpo técnico.
En ese sentido, la sanción más probable sería una multa económica. Bee Sellares recordó que existe un antecedente similar en el Mundial de 2014, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA castigó a la AFA por una situación prácticamente idéntica.
Paredes, Molina y Ayala, los más comprometidos
El escenario cambia respecto a los incidentes ocurridos después de la final frente a España.
De acuerdo con el análisis del abogado, Leandro Paredes y Nahuel Molina serían quienes afrontan la situación más delicada, ya que están señalados por una presunta agresión física. El Código Disciplinario de la FIFA contempla para estos casos una sanción mínima de tres fechas de suspensión.
El ayudante de campo Roberto Ayala también podría recibir el mismo castigo, al estar involucrado en una conducta de similares características.
Por su parte, Thiago Almada aparece como el menos comprometido dentro del expediente. Según Bee Sellares, su participación en los incidentes sería de menor gravedad y, en consecuencia, podría recibir una sanción más leve.
Ahora será la Comisión Disciplinaria de la FIFA la encargada de evaluar las pruebas reunidas y determinar si aplica las sanciones previstas en el reglamento o si considera que existen atenuantes para alguno de los implicados.