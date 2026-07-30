Mundial 2026

Polémica en España: la RFEF abrió un expediente contra Barcelona por intentar fichar a Julián Álvarez

El club catalán es investigado por presuntos contactos con el delantero argentino mientras tenía contrato vigente con Atlético de Madrid.

INVESTIGACIÓN. La RFEF abrió un procedimiento disciplinario contra Barcelona tras la denuncia del Atlético de Madrid por los presuntos contactos con Julián Álvarez durante el período protegido de su contrato.
INVESTIGACIÓN. La RFEF abrió un procedimiento disciplinario contra Barcelona tras la denuncia del Atlético de Madrid por los presuntos contactos con Julián Álvarez durante el período protegido de su contrato.
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La RFEF abrió un expediente disciplinario contra el Barcelona en España tras la denuncia del Atlético de Madrid por contactar a Julián Álvarez teniendo contrato vigente.
  • La investigación surgió tras denunciar negociaciones con el delantero argentino pese a su vínculo hasta 2030. Atlético rechazó ofertas catalanas de hasta 150 millones.
  • De comprobarse la infracción a las normas FIFA, el Barcelona podría recibir la prohibición de inscribir jugadores durante dos mercados de pases consecutivos.
Resumen generado con IA

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió un procedimiento disciplinario extraordinario contra Barcelona por los presuntos contactos mantenidos con Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid, mientras todavía se encontraba dentro del denominado "período protegido" de su contrato.

La investigación se originó tras la denuncia presentada por el Atlético, que acusa al club catalán de negociar con el atacante argentino pese a que tiene vínculo vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Ahora, el Barcelona podrá presentar sus descargos durante la instrucción del expediente.

El conflicto comenzó meses atrás, cuando trascendió el interés del conjunto azulgrana por incorporar a Julián Álvarez. Incluso, el presidente Joan Laporta reconoció públicamente que el futbolista era una prioridad para el entrenador Hansi Flick, mientras que desde el Atlético rechazaron ofertas de hasta 150 millones de euros.

Las posibles sanciones

El reglamento de la FIFA contempla sanciones para los clubes que induzcan a un futbolista a romper un contrato durante el período protegido. En caso de comprobarse la infracción, el Barcelona podría recibir la prohibición de inscribir jugadores durante dos mercados de pases consecutivos, además de otras medidas disciplinarias previstas por la normativa.

Temas Club Atlético de MadridFútbol Club BarcelonaSelección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezLiga de EspañaMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tragedia en las obras del Camp Nou: murió un trabajador durante la remodelación del estadio de Barcelona

Tragedia en las obras del Camp Nou: murió un trabajador durante la remodelación del estadio de Barcelona

Concepción FC venció a Ñuñorco, avanzó a semifinales y alimenta su sueño en la Liga Tucumana

Concepción FC venció a Ñuñorco, avanzó a semifinales y alimenta su sueño en la Liga Tucumana

Más visto en Mundial 2026
El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi
1

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas
2

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas
3

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Tras posar con la bandera de Malvinas, dos jugadores de la Selección reforzaron la seguridad de sus casas
4

Tras posar con la bandera de Malvinas, dos jugadores de la Selección reforzaron la seguridad de sus casas

La llamativa historia de Kiki Ramos, el juvenil nacido en Haití que ilusiona a la Selección argentina
5

La llamativa historia de "Kiki" Ramos, el juvenil nacido en Haití que ilusiona a la Selección argentina

Revelaron qué pasó en la pelea del vestuario de Colombia que terminó con Néstor Lorenzo en el suelo
6

Revelaron qué pasó en la pelea del vestuario de Colombia que terminó con Néstor Lorenzo en el suelo

Más Noticias
Atlético presentó a Juan Rodríguez: quién es el defensor que llega desde Talleres

Atlético presentó a Juan Rodríguez: quién es el defensor que llega desde Talleres

Tenis: dos tucumanas de 11 años conquistaron un título nacional inédito para la provincia

Tenis: dos tucumanas de 11 años conquistaron un título nacional inédito para la provincia

Por qué Lionel Messi no extendió sus vacaciones en Argentina y decidió regresar a Miami

Por qué Lionel Messi no extendió sus vacaciones en Argentina y decidió regresar a Miami

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

Comentarios