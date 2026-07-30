Polémica en España: la RFEF abrió un expediente contra Barcelona por intentar fichar a Julián Álvarez

Resumen para apurados
- La RFEF abrió un expediente disciplinario contra el Barcelona en España tras la denuncia del Atlético de Madrid por contactar a Julián Álvarez teniendo contrato vigente.
- La investigación surgió tras denunciar negociaciones con el delantero argentino pese a su vínculo hasta 2030. Atlético rechazó ofertas catalanas de hasta 150 millones.
- De comprobarse la infracción a las normas FIFA, el Barcelona podría recibir la prohibición de inscribir jugadores durante dos mercados de pases consecutivos.
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió un procedimiento disciplinario extraordinario contra Barcelona por los presuntos contactos mantenidos con Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid, mientras todavía se encontraba dentro del denominado "período protegido" de su contrato.
La investigación se originó tras la denuncia presentada por el Atlético, que acusa al club catalán de negociar con el atacante argentino pese a que tiene vínculo vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Ahora, el Barcelona podrá presentar sus descargos durante la instrucción del expediente.
El conflicto comenzó meses atrás, cuando trascendió el interés del conjunto azulgrana por incorporar a Julián Álvarez. Incluso, el presidente Joan Laporta reconoció públicamente que el futbolista era una prioridad para el entrenador Hansi Flick, mientras que desde el Atlético rechazaron ofertas de hasta 150 millones de euros.
Las posibles sanciones
El reglamento de la FIFA contempla sanciones para los clubes que induzcan a un futbolista a romper un contrato durante el período protegido. En caso de comprobarse la infracción, el Barcelona podría recibir la prohibición de inscribir jugadores durante dos mercados de pases consecutivos, además de otras medidas disciplinarias previstas por la normativa.