Escándalo tras el Mundial: detuvieron dos veces a un jugador australiano y dio positivo por cocaína en un control

Cristian Volpato quedó envuelto en una fuerte polémica pocos días después de finalizar su participación en el Mundial 2026. El mediocampista australiano, que milita en el Sassuolo de la Serie A italiana, fue detenido dos veces en una misma noche por la policía de Nueva Gales del Sur y, según las autoridades, dio positivo por cocaína en un test de drogas.