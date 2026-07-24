Escándalo tras el Mundial: detuvieron dos veces a un jugador australiano y dio positivo por cocaína en un control
Cristian Volpato, de 22 años, que disputó el Mundial 2026 y juega en el Sassuolo de Italia, fue interceptado en dos oportunidades por la policía de Sídney. El futbolista niega haber consumido drogas.
Resumen para apurados
- El futbolista australiano Cristian Volpato fue detenido en Sídney tras el Mundial 2026 por dar positivo de cocaína en un control vial nocturno, hecho que él niega.
- Fue interceptado por exceso de velocidad y dos horas después dio positivo en narcóticos. El jugador del Sassuolo niega el consumo y aguarda un análisis de laboratorio.
- Con la licencia suspendida por seis meses, el caso amenaza el futuro profesional del mediocampista tras haber debutado recientemente con la selección de Australia.
Cristian Volpato quedó envuelto en una fuerte polémica pocos días después de finalizar su participación en el Mundial 2026. El mediocampista australiano, que milita en el Sassuolo de la Serie A italiana, fue detenido dos veces en una misma noche por la policía de Nueva Gales del Sur y, según las autoridades, dio positivo por cocaína en un test de drogas.
El futbolista de 22 años había regresado a Sídney tras disputar la Copa del Mundo con la selección de Australia, donde participó en tres partidos, incluido el encuentro frente a Egipto. Sin embargo, su vuelta al país quedó marcada por un episodio que ahora es investigado por la Justicia.
La primera intervención policial ocurrió cuando Volpato fue detenido por conducir a exceso de velocidad durante la noche. En esa oportunidad, los agentes le realizaron un control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, por lo que pudo continuar su camino.
No obstante, apenas dos horas después volvió a ser interceptado por las autoridades. En esta segunda detención, el volante fue sometido a un test de drogas que, de acuerdo con la policía, arrojó un resultado positivo para cocaína.
Las medidas tomadas por las autoridades
Tras el procedimiento, las autoridades australianas ordenaron la toma de una segunda muestra para realizar un análisis de laboratorio más exhaustivo que permita confirmar o descartar el resultado preliminar del control realizado en la vía pública.
Mientras se aguardan esos estudios, Volpato recibió una suspensión de seis meses sobre su permiso de conducir internacional. Además, perdió el derecho a manejar vehículos dentro del estado de Nueva Gales del Sur.
La defensa de Cristian Volpato
El futbolista rechazó de manera categórica las acusaciones y aseguró que nunca consumió cocaína ni ninguna otra sustancia ilegal.
Su postura también fue respaldada por Tony Basha, antiguo entrenador y mentor del jugador en Sídney. En declaraciones al Sydney Morning Herald, afirmó que Volpato está "conmocionado" por la situación y sostuvo que el mediocampista insiste en que jamás tuvo contacto con esa droga.
Volpato nació y creció en Australia, aunque durante varios años representó a las selecciones juveniles de Italia. Sin embargo, poco antes del Mundial 2026 decidió cambiar de federación y vestir la camiseta de los Socceroos, con los que tuvo su estreno en la máxima cita del fútbol.
Ahora, mientras espera el resultado definitivo de los análisis de laboratorio, el joven futbolista enfrenta una investigación que podría tener consecuencias tanto en el plano legal como en su carrera deportiva.