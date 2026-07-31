Destinos turísticos gatunos: cinco ciudades donde los gatos son los dueños de las calles
No son solo mascotas: en algunas ciudades del mundo los gatos forman parte del paisaje, la cultura y hasta del atractivo turístico. Desde Japón hasta Turquía, estos destinos tienen a los felinos como protagonistas de sus calles.
Resumen para apurados
- Ciudades globales como Estambul o Aoshima destacan a los gatos como principal atractivo turístico y cultural para atraer a miles de visitantes en todo el mundo.
- En Aoshima superan a la población humana, en Houtong reconvirtieron un pueblo minero y en el Hermitage protegen el arte contra roedores desde hace siglos.
- Este fenómeno posiciona a los animales comunitarios como patrimonio local, demostrando cómo la convivencia pacífica genera nuevos motores para el turismo internacional.
Para algunos son mascotas; para otros, verdaderos símbolos culturales. En distintos rincones del mundo, los gatos dejaron de ser simples habitantes de las calles para convertirse en protagonistas de la vida cotidiana, el turismo e incluso la historia local. Islas, pueblos y grandes ciudades los adoptaron como emblema y hoy miles de viajeros llegan para conocerlos.
Aoshima, Japón: la isla donde mandan los gatos
Aoshima es una pequeña isla japonesa conocida por una particularidad: la población de gatos supera ampliamente a la de personas. Los felinos recorren libremente las calles, descansan frente a las viviendas y reciben con curiosidad a los visitantes.
El lugar tiene pocos habitantes y casi no cuenta con infraestructura turística, por lo que la experiencia conserva un aire tranquilo y auténtico.
Kuching, Malasia: la ciudad que les rinde homenaje
Conocida como "la ciudad de los gatos", Kuching lleva esa identidad a cada rincón. Estatuas gigantes, murales, esculturas y hasta un museo dedicado exclusivamente a los felinos forman parte de su paisaje urbano.
La presencia de los gatos se mezcla con mercados, edificios históricos y el clima tropical que caracteriza a esta ciudad de Malasia.
Estambul, Turquía: vecinos de cuatro patas
En Estambul, los gatos son parte de la vida diaria. Caminan entre mezquitas, plazas, mercados y cafeterías mientras vecinos y comerciantes los alimentan y cuidan.
Su convivencia con los habitantes despertó tanta curiosidad que inspiró el documental Kedi, reconocido internacionalmente por mostrar el vínculo entre la ciudad y sus felinos.
Houtong, Taiwán: de pueblo minero a santuario gatuno
Tras el cierre de las minas de carbón, Houtong encontró una nueva identidad gracias a sus gatos. Hoy las calles, los cafés y las tiendas están decorados con motivos felinos, mientras cientos de visitantes llegan para fotografiarlos.
El antiguo pueblo minero se transformó en uno de los destinos más originales de Taiwán.
Museo Hermitage, Rusia: guardianes del arte
En San Petersburgo, los gatos cumplen una función que va mucho más allá de despertar ternura. Desde hace siglos, una colonia vive en los sótanos del Museo Hermitage para proteger las obras de arte de los roedores.
Actualmente son más de 70 y forman parte de una tradición tan particular que muchos visitantes preguntan por ellos antes incluso que por las colecciones del museo.
Más allá de las postales y las curiosidades, estos destinos demuestran que los gatos pueden convertirse en mucho más que un atractivo turístico. En algunos lugares son guardianes del patrimonio, en otros representan tradiciones centenarias y, en todos, forman parte de la identidad local. Para los amantes de los felinos, visitarlos es una experiencia que combina cultura, historia y la posibilidad de conocer ciudades donde ellos, literalmente, son los verdaderos dueños de las calles.