SociedadActualidad

Una isla griega busca voluntarios para cuidar gatos: ofrece alojamiento y desayuno

El programa de Syros Cats requiere una estadía mínima de un mes y cinco horas de colaboración por día. Las postulaciones para participar durante 2027 abrirán en septiembre.

VOLUNTARIADO. Syros Cats ofrece alojamiento y desayuno a quienes colaboren con el cuidado de los gatos del santuario.
VOLUNTARIADO. Syros Cats ofrece alojamiento y desayuno a quienes colaboren con el cuidado de los gatos del santuario. / SYROS CATS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El santuario Syros Cats busca voluntarios en la isla de Syros, Grecia, para cuidar felinos a cambio de alojamiento y desayuno en 2027, abriendo inscripciones en septiembre.
  • El programa exige cinco horas diarias de limpieza, alimentación y medicación felina por un mes mínimo. Los participantes deben financiar sus pasajes y comidas extras.
  • La propuesta fomenta el turismo sustentable y el voluntariado internacional, ofreciendo a nómadas digitales y adultos una experiencia de convivencia y bienestar animal.
Resumen generado con IA

Vivir durante un mes en una isla griega, despertarse cerca del mar y pasar parte del día rodeado de gatos parece la trama de una película. Sin embargo, la propuesta de "Syros Cats", un santuario ubicado en la isla de Syros que recibe voluntarios de distintos países a cambio de alojamiento y desayuno.

La convocatoria para participar en 2027 abrirá las inscripciones en septiembre de este año. Hasta entonces, la organización difundirá las novedades a través de su página oficial y sus redes sociales.

Los seleccionados deben comprometerse con una rutina de trabajo, convivir con otras personas y permanecer en la isla durante al menos un mes.

Qué ofrece el voluntariado de Syros Cats

Los voluntarios colaboran cinco horas por día, cinco días a la semana y se encargarán de alimentar a los gatos, limpiar los espacios, cambiar bandejas sanitarias, lavar mantas y mantener en condiciones las instalaciones.

También ayudar con la administración de medicamentos, el seguimiento de animales que necesitan cuidados especiales y la socialización de los gatos que esperan ser adoptados.

Aunque tener experiencia en refugios, veterinarias o rescate animal suma puntos, no es un requisito excluyente. 

A cambio, Syros Cats ofrece alojamiento, desayuno y servicios básicos. Cada voluntario cuenta con una habitación, mientras que la cocina, el baño y los espacios comunes se comparten con otros integrantes del programa.

Quiénes pueden postularse

La organización suele alojar a pocas personas al mismo tiempo. Esto permite trabajar en grupos reducidos, pero también exige adaptación, autonomía y buena convivencia.

El refugio busca adultos responsables, saludables y capaces de desenvolverse por su cuenta. Si bien no fija una edad mínima, explica que las personas menores de 25 años pueden tener más dificultades para demostrar la experiencia y la independencia necesarias.

También pueden participar parejas y nómadas digitales. En este último caso, el trabajo remoto debe ser flexible y no interferir con los horarios del santuario. El programa no acepta niños ni mascotas.

Qué gastos debe cubrir cada voluntario

Los seleccionados deben pagar sus pasajes hasta Grecia, las comidas que no estén incluidas y, cuando corresponda, un seguro de viaje. Por eso, antes de postularse conviene calcular los gastos que implica permanecer al menos cuatro semanas en la isla.

Más allá del alojamiento gratuito, la experiencia requiere organización y un presupuesto propio para cubrir la estadía.

Cuándo abre la próxima convocatoria

Quienes quieran participar en 2027 deberán completar el formulario que se habilitará en septiembre, elegir las fechas disponibles y explicar por qué desean colaborar.

También será importante detallar cualquier experiencia previa con animales, atención al público, trabajo en equipo o convivencia compartida.

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