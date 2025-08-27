Buscan teleoperadores/as comerciales para trabajar en Salamanca con jornada parcial

La empresa de recursos humanos Gi Group abrió una convocatoria para cubrir 4 puestos de teleoperador/a comercial en la ciudad de Salamanca, España. La incorporación será en modalidad presencial y con contrato temporal.
Requisitos del puesto
El trabajo consiste en la recepción de llamadas de clientes para gestionar peticiones web, ofrecer información sobre productos, servicios y promociones, además de realizar tareas de atención comercial.
No se detallan requisitos excluyentes, aunque se valorará la experiencia en atención al cliente, ventas y call center.
Condiciones laborales
Contrato temporal con posibilidad de incentivos.
Jornada parcial de 30,5 horas semanales.
Turno de tarde: de 16:00 a 22:00 horas.
Salario base: 9,39 € brutos por hora.
Incentivos por rendimiento.
Cómo postularse
Las personas interesadas en esta oferta pueden consultar todos los detalles y enviar su candidatura a través de la página web de Gi Group, empresa encargada de gestionar el proceso de selección.