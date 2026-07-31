Cine, turismo y gastronomía: se viene un fin de semana lleno de actividades y entretenimiento

El último fin de semana de julio tendrá la temperatura ideal para salir, hacer paseos y disfrutar de los espacios al aire libre. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó una cartelera llena de eventos y propuestas para elegir. La familia completa tendrá opciones para el esparcimiento. Grandes y chicos podrán divertirse con la oferta cultural que habrá este fin de semana.