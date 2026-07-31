Cine, turismo y gastronomía: se viene un fin de semana lleno de actividades y entretenimiento

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentará un programa gratuito de cine, turismo y gastronomía este fin de semana en espacios públicos para el disfrute familiar.
- La oferta incluye ferias gastronómicas, rutas en bus turístico, el Festival Tucumán Cine y tributos a la Pachamama en parques, museos y el Cementerio del Oeste.
- Estas iniciativas impulsan el turismo local, promueven a los emprendedores de la ciudad y fortalecen el acceso libre a la cultura e identidad patrimonial tucumana.
El último fin de semana de julio tendrá la temperatura ideal para salir, hacer paseos y disfrutar de los espacios al aire libre. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó una cartelera llena de eventos y propuestas para elegir. La familia completa tendrá opciones para el esparcimiento. Grandes y chicos podrán divertirse con la oferta cultural que habrá este fin de semana.
La Municipalidad destacó las visitas guiadas que se darán por el Cementerio del Oeste. La propuesta invita a vecinos y turistas a descubrir uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, ampliamente reconocido por su riqueza histórica, arquitectónica y escultórica.
También habrá ferias de artesanos, gastronómicos y emprendedores, circuitos turísticos, funciones en el Teatro Municipal Rosita Ávila, paseos en bicicletas acuáticas y clases de gimnasia, entre otras actividades.
Actividades para el viernes 31 de julio
Visitas guiadas en el Cementerio del Oeste, ubicado en Asunción 150, con entrada libre y gratuita de 10 a 17.
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 14 a 20. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
Taller de folclor gratuito en la Plaza del Barrio San Martín, ubicada en Horacio Poviña y Alsina, en el marco del ciclo La Muni en las Plazas a las 18. Se suspende por lluvia.
Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Plaza Urquiza y en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300 de 19 a 20.30. Se suspenden por lluvia.
Recorrido guiado gratuito por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio, una propuesta que invita a disfrutar del patrimonio artístico y urbano de la ciudad. A las 19.30. Inscripciones en el formulario al final de la nota.
Actividades para el sábado 1 de agosto
En el marco del Festival Tucumán Cine se realizará la actividad especial “Recordar y reimaginar: Jornada de memoria audiovisual”, en Casa Museo de la Ciudad, Av. Salta 532 de 9 a 12.30 y de 15 a 18. Inscripción previa a través del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV_eJP-YAzDT47OHcXJGV8OSf2kKYh1f0uPfXatVjltnJSdQ/viewform
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 10 a 13 y de 15 a 20. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
Circuito Histórico y Cultural en el Bus Turístico SMT a las 11. El recorrido gratuito comienza en Laprida primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón de 12 a 21.
Se realizará un Encuentro de Talleres Artísticos, en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio de 14 a 19.
Celebración del Día de la Pachamama en el Campus Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, Lamadrid 3700. Habrá copleras invitadas, trueque de jardinería, bingo plantero y proyección de cortos ancestrales en el microcine de 15 a 19.
Feria de Emprendedores en Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central de 16 a 23.
Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, en el predio de avenida Roca y Chacabuco de 16 a 23.
Feria Gourmet en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio desde las 17 hasta la medianoche.
Paseo Gastronómico en Parque Avellaneda, sobre calle Asunción desde las 17 hasta la medianoche.
Taller de Arteterapia para niños y niñas junto a sus padres, en calle Venezuela 3200, sede de la Dirección de Niñez y Juventud. A las 16.
Se pondrá en escena la obra "Teatro de papel" a las 16.30 en el Museo de la Industria Azucarera (MIA) ubicado en el Parque 9 de Julio.
Recorrido guiado y gratuito por el histórico Barrio Ciudadela a bordo del Bus Turístico SMT, que saldrá de calle Laprida primera cuadra. Sale a las 16.30. Inscripción en el link al final de la nota.
Visita guiada en el Cementerio del Oeste, ubicado en Asunción 150, con entrada libre y gratuita a las 17.
Se realizará una ceremonia de entrega de ofrendas y lectura de una plegaria a la Pachamama en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Adolfo de la Vega 505 a las 20. Los asistentes serán recibidos con té de ruda y se distribuirán hojas para escribir los pedidos, intenciones y buenos deseos dedicados a la Madre Tierra.
Recorrido gratuito "Las luces de mi ciudad" a bordo del Bus Turístico SMT a las 20. Durante el trayecto se realizan paradas selfies en lugares icónicos, como el Reloj Floral, la Plaza Urquiza, el Puente Peatonal de Avenida Mate de Luna y el Parque Provincial, entre otros espacios. Inscripción en el link al final de la nota.
Actividades para el domingo 2 de agosto
El Bus Turístico realizará el Circuito Histórico y Cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Sale a las 11 y a las 16. Inscripciones en el link al final de la nota.
Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón de 12 a 21.
Feria en Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300 de 16 a 22.
Feria de Emprendedores en Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central de 16 a 23.
Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, en el predio de avenida Roca y Chacabuco de 16 a 23.
Feria Gourmet en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio desde las 16 hasta la medianoche.
Paseo Gastronómico en Parque Avellaneda, sobre calle Asunción desde las 16 hasta la medianoche.
Taller de tango en el Complejo Ledesma a las 19.30, en 25 de Mayo y Sarmiento. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 3816368195. Actividad gratuita.
Jornada del Bondi Milonguero a las 20.30 en el Complejo Ledesma, en 25 de Mayo y Sarmiento. Actividad libre y gratuita.
Formulario de inscripción: https://linktr.ee/busturisticosmt.