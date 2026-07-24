Emprendedores, artesanos y gastronomía: dónde estarán las ferias este fin de semana en Tucumán

Las ferias organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán volverán a ofrecer una amplia variedad de propuestas durante este sábado 25 y domingo 26 de julio. Vecinos y visitantes podrán recorrer espacios dedicados a emprendedores, artesanos y gastronomía en distintos puntos de la ciudad.