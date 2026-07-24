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Emprendedores, artesanos y gastronomía: dónde estarán las ferias este fin de semana en Tucumán

La Municipalidad capitalina confirmó el cronograma de las ferias que funcionarán este sábado 25 y domingo 26 de julio en los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, además del barrio Manantial Sur.

Emprendedores, artesanos y gastronomía: dónde estarán las ferias este fin de semana en Tucumán
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará ferias gastronómicas y artesanales este 25 y 26 de julio en varios parques para ofrecer opciones recreativas a la comunidad.
  • Las actividades se desplegarán en los parques El Provincial, Avellaneda, 9 de Julio y Manantial Sur, con paseos de compras y gastronomía en horarios vespertinos y nocturnos.
  • Estos eventos buscan impulsar el comercio local, apoyar a los pequeños emprendedores tucumanos y consolidar espacios de encuentro familiar al aire libre durante el fin de semana.
Resumen generado con IA

Las ferias organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán volverán a ofrecer una amplia variedad de propuestas durante este sábado 25 y domingo 26 de julio. Vecinos y visitantes podrán recorrer espacios dedicados a emprendedores, artesanos y gastronomía en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades se desarrollarán en los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, además del barrio Manantial Sur, con opciones para disfrutar durante la tarde y la noche.

Parque El Provincial

En el predio ubicado en avenida Roca y Chacabuco funcionará la Feria de Emprendedores, que abrirá el sábado 25 y domingo 26 de julio, de 16 a 23.

En tanto, el Paseo Gastronómico estará disponible ambos días, de 16 a 00, sobre avenida Roca y 9 de Julio.

Parque Avellaneda

La Feria de Artesanos se instalará el sábado 25 y domingo 26 de julio, de 16 a 23, sobre avenida Mate de Luna y la caminería central.

Por su parte, la Feria Gourmet funcionará sobre calle Asunción con el siguiente cronograma:

Sábado 25 de julio: de 17 a 00.

Domingo 26 de julio: de 16 a 00.

Parque 9 de Julio

La Feria Parque 9 de Julio se realizará únicamente el domingo 26 de julio, de 16 a 23, en avenida Soldati al 300.

Barrio Manantial Sur

La Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas atenderá el sábado 25 y domingo 26 de julio, de 14 a 21, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

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