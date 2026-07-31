El premio que le cambió la vida: ganó una beca para estudiar y hoy es escolta de su universidad

Una competencia de escuelas técnicas terminó marcando el rumbo de su vida. En 2020, cuando todavía cursaba el secundario en Salta, Ary Germán Romero obtuvo el primer puesto en la categoría Electro Saber de las competencias ONIET. El premio no fue solo un reconocimiento: también recibió una beca para estudiar en la Universidad Blas Pascal (UBP). Cinco años después, ese camino sumó un nuevo logro: fue elegido escolta del cuerpo de bandera de la institución por su desempeño académico.