El premio que le cambió la vida: ganó una beca para estudiar y hoy es escolta de su universidad
Ary Germán Romero, de Salta, obtuvo una beca universitaria tras ganar una competencia técnica en la secundaria. Cinco años después, fue elegido escolta por su desempeño académico en la Universidad Blas Pascal.
Resumen para apurados
- Ary Germán Romero, estudiante salteño, fue nombrado escolta de la Universidad Blas Pascal en Córdoba por su alto rendimiento académico tras ganar una beca en 2020.
- En 2020 ganó la competencia técnica ONIET con su escuela secundaria de Salta, lo que le permitió mudarse a Córdoba para estudiar Ingeniería y conseguir su primer empleo.
- El caso demuestra el impacto transformador de las competencias estudiantiles y las becas universitarias para el desarrollo profesional y la movilidad social de jóvenes.
Una competencia de escuelas técnicas terminó marcando el rumbo de su vida. En 2020, cuando todavía cursaba el secundario en Salta, Ary Germán Romero obtuvo el primer puesto en la categoría Electro Saber de las competencias ONIET. El premio no fue solo un reconocimiento: también recibió una beca para estudiar en la Universidad Blas Pascal (UBP). Cinco años después, ese camino sumó un nuevo logro: fue elegido escolta del cuerpo de bandera de la institución por su desempeño académico.
Romero estudió en la Escuela Técnica Alberto Einstein, de Salta, y gracias a la beca decidió mudarse a Córdoba para comenzar, en 2021, la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones.
"Me dieron como premio una beca para estudiar en la Universidad Blas Pascal y en 2021 ingresé en Ingeniería en Telecomunicaciones", recordó.
Hoy, cuando transita el último tramo de la carrera, integra el nuevo cuerpo de bandera de la universidad, una distinción reservada para los estudiantes con mejor rendimiento académico.
Un reconocimiento al esfuerzo
La designación fue anunciada durante las colaciones de grado de la UBP, donde quedó conformado el cuerpo de bandera para el ciclo 2026.
Para Romero, el reconocimiento representa mucho más que un promedio. "Me sentí orgulloso del tiempo dedicado a la carrera. Más que el número del promedio, lo importante es el tiempo que uno le dedica", expresó.
La noticia también emocionó a su familia, que siguió el anuncio desde Salta y celebró el logro entre lágrimas.
De la universidad al mundo laboral
Durante su formación universitaria, Romero también participó como integrante del equipo técnico de ONIET, acompañado por la docente Mónica Nano, una experiencia que le permitió seguir vinculado al certamen que le abrió las puertas de la universidad.
Además, la carrera le permitió dar sus primeros pasos en el mercado laboral. "Gracias a los vínculos que pude realizar en la universidad, terminé trabajando en la parte de soporte de Aguas Cordobesas", contó.
Ese primer empleo llegó mientras aún cursaba la carrera y le permitió sumar experiencia en el área de ingeniería antes de graduarse.
La historia de Romero muestra cómo una competencia estudiantil puede convertirse en el punto de partida de un proyecto profesional. Lo que comenzó con una beca obtenida en la secundaria terminó abriéndole las puertas de una universidad, de su primera experiencia laboral y de uno de los reconocimientos académicos más importantes que puede recibir un estudiante dentro de la institución.