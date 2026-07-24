Fulbright ofrece una beca para enseñar español en universidades de EEUU

Resumen para apurados
- La Comisión Fulbright abrió una convocatoria para que profesores de inglés argentinos enseñen español y estudien en universidades de EE. UU. durante el ciclo 2027-2028.
- El beneficio cubre pasajes, manutención, visa y salud. Los postulantes deben ser argentinos de hasta 32 años, con título docente y nivel de inglés acreditado por examen.
- La beca potencia la carrera profesional y el intercambio cultural. Los docentes seleccionados viajarán en 2027 y las postulaciones cierran el 10 de agosto de 2026.
Si sos profesor de inglés y buscás sumar una experiencia internacional a tu recorrido docente, existe una oportunidad para trabajar y estudiar durante un año en Estados Unidos. La Comisión Fulbright Argentina abrió una convocatoria para que profesionales se desempeñen como asistentes de idioma español en instituciones de educación superior de ese país.
El Programa para Asistentes de Idioma, comenzará en agosto de 2027 y finalizará en mayo de 2028. Durante ese período, los seleccionados colaborarán en la enseñanza del español, participarán de actividades culturales y cursarán materias en la universidad que los reciba.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria está dirigida exclusivamente a ciudadanos argentinos que residan en el país. Los candidatos deberán tener hasta 32 años al 1° de agosto de 2027 y contar con el título de profesor de Lengua Inglesa.
La carrera debe tener una duración mínima de cuatro años y haber sido cursada en una institución acreditada, ya sea universitaria o de nivel superior. Los títulos de traductor o licenciado en Lengua Inglesa no se aceptan para esta convocatoria.
También se exige un promedio mínimo de siete, incluidos los aplazos, y no más de siete años de experiencia docente desde la graduación.
Qué nivel de inglés se necesita
Los aspirantes deberán acreditar su dominio del idioma mediante alguno de los exámenes admitidos: TOEFL iBT o TOEFL Practice Online con un mínimo de 79 puntos, IELTS con seis puntos o Duolingo English Test con 110.
El certificado no puede tener más de cinco años de antigüedad. Quienes todavía no hayan rendido una de estas evaluaciones podrán realizar el TOEFL Practice Online para la postulación preliminar.
Qué cubre la beca
El beneficio incluye el pasaje de ida y vuelta desde la ciudad de origen hasta el destino asignado, una suma para cubrir la manutención, la gestión y el costo de la visa J-1, cobertura de salud para emergencias y los cursos obligatorios del programa.
Además, Fulbright cubre el examen TOEFL iBT de quienes resulten seleccionados y brinda asistencia durante el proceso de incorporación a la institución estadounidense.
Cómo completar la inscripción
La postulación se realiza desde el sitio oficial fulbright.edu.ar. Allí hay que ingresar a la sección “Becas”, elegir “Convocatorias para argentinos”, seleccionar la categoría “Docentes” y buscar el Programa para Asistentes de Idioma FLTA.
Luego, cada candidato deberá crear un usuario en el portal de aplicaciones Mindaclient. Después tendrá que volver a la página de Fulbright, elegir la solicitud “Fulbright FLTA 2027-2028” y completar el formulario.
La documentación obligatoria incluye currículum en inglés con formato estadounidense, título y analítico, certificado del examen de inglés, dos cartas de referencia, el reglamento firmado y una explicación de las motivaciones académicas y profesionales.
La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de agosto de 2026. Las entrevistas serán virtuales, se realizarán del 7 al 11 de septiembre y los resultados se comunicarán durante la semana del 14 de septiembre.