Becas Progresar: el requisito obligatorio de Anses para cobrar las cuotas estímulo de $35.000

Resumen para apurados
- La Secretaría de Educación y ANSES exigirán en agosto a los beneficiarios de Progresar Obligatorio acreditar cursos de formación para cobrar el bono estímulo de $35.000.
- Según la Resolución 172/2026, los alumnos deben realizar talleres o cursos presenciales o virtuales para complementar su educación formal y certificar su finalización.
- La medida busca fomentar la permanencia escolar y fortalecer el perfil académico de los jóvenes, condicionando el beneficio económico al esfuerzo de capacitación activa.
La Secretaría de Educación y la Anses ratificaron una condición clave que deberán certificar los beneficiarios de las Becas Progresar para percibir la liquidación de agosto. Quienes integren la línea Progresar Obligatorio deberán demostrar la finalización de un trayecto de formación complementaria, requisito indispensable para habilitar el cobro de los aportes estímulo.
Esta medida forma parte de la planificación técnica trazada para la segunda mitad de 2026 y busca incentivar la permanencia de los jóvenes dentro de las aulas. Con esta exigencia, las autoridades intentan garantizar que la ayuda económica se combine con herramientas concretas para fortalecer el trayecto académico de cada estudiante.
Cuál es el extra disponible para los beneficiarios de las Becas Progresar de agosto
De acuerdo con lo informado por las autoridades nacionales, quienes reciben el beneficio deberán acreditar su participación en una actividad de extensión formativa para seguir avanzando en el programa. Este requisito se incorporó mediante la Resolución 172/2026 con el fin de complementar la educación formal con instancias adicionales de aprendizaje.
Las propuestas podrán realizarse de manera presencial o virtual para facilitar la asistencia de los alumnos. El abanico de opciones abarca desde cursos, talleres, seminarios y jornadas de capacitación, hasta charlas temáticas y muestras organizadas por entes municipales, provinciales o nacionales.
Motivación del bono extra para los beneficiarios de Becas Progresar
Desde la Secretaría de Educación señalaron que estas actividades buscan ampliar las herramientas académicas y personales de los estudiantes, promoviendo un desarrollo integral. La medida forma parte de una estrategia para reforzar el acompañamiento a los jóvenes durante su recorrido formativo.
Asimismo, la iniciativa apunta a estimular la permanencia en el sistema escolar y valorar el esfuerzo de cada alumno. En consecuencia, la acreditación de estas instancias resulta indispensable para habilitar el cobro de las cuotas estímulo contempladas por el programa.
Entre los principales aspectos de la disposición se destacan:
- Las actividades podrán cursarse en formato presencial o virtual.
- Serán organizadas por instituciones educativas y organismos públicos.
- Será obligatorio presentar la acreditación correspondiente para habilitar el cobro de las cuotas estímulo.
- La exigencia alcanza a los beneficiarios de Progresar Obligatorio durante el segundo semestre de 2026.