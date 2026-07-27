Becas Progresar: el requisito obligatorio de Anses para cobrar las cuotas estímulo de $35.000

Cuál es el extra disponible para los beneficiarios de las Becas Progresar de agosto

De acuerdo con lo informado por las autoridades nacionales, quienes reciben el beneficio deberán acreditar su participación en una actividad de extensión formativa para seguir avanzando en el programa. Este requisito se incorporó mediante la Resolución 172/2026 con el fin de complementar la educación formal con instancias adicionales de aprendizaje.