¿Querés estudiar tres meses en otro país? Abrieron becas para estudiantes secundarios

Resumen para apurados
- AFS abrió en Argentina la inscripción para becas de intercambio de tres meses en Brasil, Eslovaquia o República Checa durante 2027, dirigida a estudiantes secundarios.
- Los interesados, de entre 15 y 18 años, deben postularse antes del 14 de agosto. La beca cubre pasajes, alojamiento, comida y seguro, requiriendo cierto nivel de inglés.
- El programa promueve el desarrollo multicultural de jóvenes argentinos, proyectando un impacto positivo en su formación académica y personal gracias a la experiencia internacional.
Si estas cursando la secundaria, tenes la oportunidad de postularte para vivir una experiencia de intercambio en Brasil, Eslovaquia o República Checa durante 2027. AFS abrió las inscripciones para la Beca Efecto 2026, una convocatoria que cubre los principales gastos de programas trimestrales de intercambio.
Las postulaciones estarán habilitadas hasta el 14 de agosto. Los seleccionados viajarán durante aproximadamente 11 semanas y vivirán con una familia anfitriona mientras asisten a una institución educativa del país de destino. ([Argentina][1])
Quiénes pueden solicitar la Beca Efecto
La convocatoria está dirigida a alumnos regulares de escuelas secundarias que hayan nacido entre el 22 de enero de 2009 y el 21 de enero de 2012.
Los postulantes no deben haber terminado la secundaria, repetido ningún año ni tener materias previas. También necesitan la autorización de su madre, padre o tutor para viajar solos al exterior.
Otro de los requisitos es contar con conocimientos de inglés. El nivel solicitado cambia según el programa elegido: para Brasil se requiere un nivel A1; para Eslovaquia, A2; y para República Checa, B1.
Además, los candidatos deberán asistir a una actividad local de selección durante la segunda quincena de agosto. El encuentro se realizará junto con voluntarios de la comunidad de AFS más cercana a su lugar de residencia.
Cuáles son los destinos disponibles
La Beca Efecto ofrece tres programas:
Brasil: para jóvenes de entre 15 y 18 años y seis meses, con inglés A1.
Eslovaquia: para estudiantes de entre 15 y 18 años y 11 meses, con inglés A2.
República Checa: para postulantes de entre 15 y 18 años, con inglés B1.
Los tres intercambios tendrán una duración de 11 semanas. Las partidas están previstas entre enero y abril de 2027. Cada estudiante puede anotarse en más de una alternativa, pero deberá ordenar los destinos de acuerdo con sus preferencias.
Qué gastos cubre la beca
La beca incluye los pasajes aéreos internacionales de ida y vuelta, el alojamiento y la alimentación en una familia anfitriona, y la inscripción en una comunidad educativa.
También contempla actividades de preparación y acompañamiento antes, durante y después del intercambio; supervisión y tutorías; atención permanente ante emergencias; gestión administrativa del legajo y del visado, cuando corresponda.
Los participantes tendrán un seguro médico y de accidentes cuya cobertura son entre U$S 500.000 y U$S 1,5 millones, de acuerdo con el país elegido.
La ayuda no cubre los traslados hasta los aeropuertos de Ezeiza o Carrasco, los posibles viajes para tramitar una visa, la traducción o certificación de documentos, los viáticos ni los gastos personales durante la estadía.
Cómo se eligen los beneficiarios
Después de la inscripción, los postulantes participarán de una actividad con voluntarios de AFS. Los perfiles que superen esa etapa serán revisados presencialmente por un comité de becas.
La selección se realizará mediante un ranking y se definirán titulares y suplentes de acuerdo con los lugares disponibles para cada destino.
Para anotarse, hay que ingresar a la página de la Beca Efecto 2026 (https://afs.org.ar/becas/efecto2026/) y seleccionar la opción “Postularme”. El formulario estará disponible hasta el 14 de agosto.