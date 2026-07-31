Boca mudaría su localía a la cancha de Huracán: los motivos del mal estado de La Bombonera y los partidos que jugaría en el Ducó
Ante el severo deterioro del campo de juego tras los trabajos de resembrado, la dirigencia encabezada por Riquelme negocia trasladar la localía al estadio de Huracán para los choques ante Estudiantes y Vélez por el Torneo Clausura.
Resumen para apurados
- La dirigencia de Boca Juniors negocia mudar su localía al estadio de Huracán para los próximos partidos del Clausura ante Estudiantes y Vélez por el mal estado de La Bombonera.
- El césped se deterioró por trabajos de resembrado con maquinaria pesada. El club ya mudó su localía a San Lorenzo en 2024 y a Vélez en 2022 por problemas similares en su cancha.
- De concretarse, Boca jugará este miércoles ante Estudiantes y el 9 de agosto contra Vélez en Parque Patricios, mientras acondiciona el campo para el resto del torneo.
Boca Juniors evalúa seriamente mudar su localía al estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán para afrontar sus próximos dos compromisos del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, debido al mal estado que presenta el campo de juego de La Bombonera. La comisión directiva liderada por Juan Román Riquelme entabló conversaciones con sus pares del club de Parque Patricios para cerrar el acuerdo en las próximas horas, impulsada por los notorios desperfectos que exhibió el césped durante el reciente encuentro frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana. Las mayores complicaciones se concentraron en la franja cercana a los bancos de suplentes, un sector con menor exposición solar que requirió la intervención de maquinaria pesada, tractores y excavadoras para remover la superficie y encarar un nuevo proceso de siembra tras el parate por el Mundial.
El calendario afectado y las alternativas que quedaron en el camino
De confirmarse las gestiones en curso entre ambas instituciones, el conjunto "xeneize" recibiría a Estudiantes en Parque Patricios este miércoles a las 19:00, mientras que el duelo frente a Vélez Sarsfield se disputaría durante el fin de semana del 9 de agosto, con día y horario aún por programar. Aunque la conducción "auriazul" barajó otras opciones de envergadura dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires —como los estadios de Racing Club, Vélez y Lanús—, la cancha de Huracán emergió como la variante principal debido a su cercanía geográfica con La Boca y la buena predisposición en los diálogos entre las partes.
Los antecedentes de Boca fuera de casa y el recuerdo de 1984
No se trata de una situación inédita para el club de la Ribera en el último tiempo, ya que en febrero de 2024 debió trasladar su localía al Nuevo Gasómetro de San Lorenzo para medirse ante Sarmiento por la Copa de la Liga debido a un escenario similar en su terreno. Del mismo modo, en febrero de 2022, el equipo actuó como local en la cancha de Vélez durante un enfrentamiento frente a Rosario Central. Para encontrar el último registro oficial en el que Boca ejerció la localía en el Tomás Adolfo Ducó sin contar partidos en terreno neutral, hay que remontarse al 16 de diciembre de 1984, fecha en la que el conjunto dirigido por Mario Zanabria se impuso por 2 a 0 ante Rosario Central con anotaciones de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza.