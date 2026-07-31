Boca mudaría su localía a la cancha de Huracán: los motivos del mal estado de La Bombonera y los partidos que jugaría en el Ducó

No se trata de una situación inédita para el club de la Ribera en el último tiempo, ya que en febrero de 2024 debió trasladar su localía al Nuevo Gasómetro de San Lorenzo para medirse ante Sarmiento por la Copa de la Liga debido a un escenario similar en su terreno. Del mismo modo, en febrero de 2022, el equipo actuó como local en la cancha de Vélez durante un enfrentamiento frente a Rosario Central. Para encontrar el último registro oficial en el que Boca ejerció la localía en el Tomás Adolfo Ducó sin contar partidos en terreno neutral, hay que remontarse al 16 de diciembre de 1984, fecha en la que el conjunto dirigido por Mario Zanabria se impuso por 2 a 0 ante Rosario Central con anotaciones de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza.