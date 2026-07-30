DeportesFútbol

Boca eliminó a O'Higgins, pero el juego sigue siendo su gran deuda

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana después de una sufrida definición por penales. La clasificación no logró disimular las falencias futbolísticas del equipo.

Tomás Aranda fue uno de los jugadores más peligrosos de Boca.
Tomás Aranda fue uno de los jugadores más peligrosos de Boca.
30 Julio 2026

Boca está en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el papel, cumplió. En la cancha, volvió a dejar dudas. Necesitó una definición por penales para eliminar a O'Higgins (4-3 fue el resultado de la tanda, luego de un empate 1-1 en la serie), un rival que, por historia, presupuesto y jerarquía, estaba varios escalones por debajo. La clasificación le da aire a Rodolfo Arruabarrena, pero no alcanza para esconder un problema que se repite desde hace demasiado tiempo: este equipo sigue sin transmitir la sensación de que puede competir seriamente en el plano internacional.

El contexto convertía al partido en mucho más que un simple playoff. Era la primera final del segundo ciclo del “Vasco”, apenas en su cuarto encuentro como entrenador, y Boca llegaba golpeado por la goleada 3-0 sufrida frente a Riestra. Necesitaba una respuesta futbolística. Encontró apenas un resultado.

La derrota por 1-0 en los 90 minutos fue consecuencia de un error tan evitable como repetido. Nicolás Figal despejó mal, la pelota quedó viva dentro del área y Francisco González aprovechó el regalo para convertir. Boca volvió a pagar caro una desatención defensiva y dejó escapar la ventaja conseguida en La Bombonera.

A partir de ahí apareció el equipo que se ha visto durante gran parte del último tiempo: mucha obligación, poco juego. Empujó más por necesidad que por funcionamiento. Intentó, pero nunca dio la sensación de controlar la serie. 

Y allí Boca encontró el alivio. La serie tuvo todos los ingredientes del dramatismo. Tomás Aranda quiso definir la clasificación con un penal picado y falló. Omar Carabalí le dedicó la atajada al juvenil “xeneize”. Miguel Brizuela convirtió el quinto penal chileno para estirar el suspenso, hasta que Lautaro Blanco asumió la responsabilidad. Sin mirar el contexto ni escuchar los gritos del arquero Carabalí, colocó la pelota junto al palo izquierdo y selló el 4-3 que evitó otro papelón internacional.

Sin embargo, una clasificación no modifica una tendencia. Desde la final de la Copa Libertadores 2023 perdida frente a Fluminense, Boca vive un ciclo de frustraciones continentales que todavía no consigue cortar. En 2024 quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana ante Cruzeiro. En 2025 ni siquiera logró ingresar a la fase de grupos de la Libertadores tras caer con Alianza Lima en el repechaje. Y este año terminó tercero en su grupo de la Copa Libertadores, una posición que lo obligó a disputar este incómodo playoff para seguir con vida en la Sudamericana.

Ese recorrido explica por qué el festejo en Rancagua tuvo más alivio que alegría. Boca avanzó porque convirtió un penal más que su rival, no porque haya mostrado una evolución futbolística. El equipo sigue dependiendo de rendimientos individuales, continúa ofreciendo muy poco desde el juego y todavía está lejos de recuperar la autoridad que supo tener en el continente.

Los octavos de final representan una nueva oportunidad. También una advertencia. Porque el margen de error se terminó hace tiempo y los rivales que vienen exigirán mucho más que una clasificación sufrida por penales. Boca sigue en carrera. Pero si pretende volver a ser protagonista internacional, tendrá que empezar a ganar algo más importante que una serie: la confianza en su propio fútbol.

Temas Club Atlético Boca JuniorsCopa SudamericanaRodolfo ArruabarrenaTomás Aranda
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tragedia en las obras del Camp Nou: murió un trabajador durante la remodelación del estadio de Barcelona

Tragedia en las obras del Camp Nou: murió un trabajador durante la remodelación del estadio de Barcelona

Concepción FC venció a Ñuñorco, avanzó a semifinales y alimenta su sueño en la Liga Tucumana

Concepción FC venció a Ñuñorco, avanzó a semifinales y alimenta su sueño en la Liga Tucumana

Lo más popular
El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi
1

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas
2

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”
3

De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate
4

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra
5

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra

Ranking notas premium
Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
1

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán
2

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
3

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
4

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club
5

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

Más Noticias
De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

Atlético presentó a Juan Rodríguez: quién es el defensor que llega desde Talleres

Atlético presentó a Juan Rodríguez: quién es el defensor que llega desde Talleres

Tenis: dos tucumanas de 11 años conquistaron un título nacional inédito para la provincia

Tenis: dos tucumanas de 11 años conquistaron un título nacional inédito para la provincia

Por qué Lionel Messi no extendió sus vacaciones en Argentina y decidió regresar a Miami

Por qué Lionel Messi no extendió sus vacaciones en Argentina y decidió regresar a Miami

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

Comentarios