Boca eliminó a O'Higgins, pero el juego sigue siendo su gran deuda

Boca está en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el papel, cumplió. En la cancha, volvió a dejar dudas. Necesitó una definición por penales para eliminar a O'Higgins (4-3 fue el resultado de la tanda, luego de un empate 1-1 en la serie), un rival que, por historia, presupuesto y jerarquía, estaba varios escalones por debajo. La clasificación le da aire a Rodolfo Arruabarrena, pero no alcanza para esconder un problema que se repite desde hace demasiado tiempo: este equipo sigue sin transmitir la sensación de que puede competir seriamente en el plano internacional.