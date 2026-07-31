Quién es Loli Bahía, la modelo que acompaña a Rosalía en Buenos Aires y despertó rumores sobre su vínculo

La llegada de Rosalía a la Argentina no pasó desapercibida. La artista catalana aterrizó en Buenos Aires en un vuelo privado proveniente de Chile y se instaló en un hotel de Recoleta. Sin embargo, además de la expectativa por su visita trás la polémica post Mundial, otra figura acaparó la atención: Loli Bahía, la modelo francesa que la acompañó durante el viaje y que desde hace meses aparece junto a la cantante en distintos eventos y destinos.