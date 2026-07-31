Quién es Loli Bahía, la modelo que acompaña a Rosalía en Buenos Aires y despertó rumores sobre su vínculo
La cantante española Rosalía llegó a Buenos Aires acompañada por Loli Bahía, la modelo francesa con la que comparte apariciones públicas desde hace meses. Quién es, cómo comenzó su carrera y por qué su vínculo genera tanta expectativa.
Resumen para apurados
- La cantante Rosalía llegó a Buenos Aires junto a la modelo Loli Bahía, desatando rumores de romance tras mostrarse juntas en distintos eventos internacionales.
- El vínculo inició en un desfile en París y se consolidó en viajes compartidos. Bahía es una cotizada modelo francesa con formación musical y bajo perfil.
- Sin confirmación oficial, la visita a Argentina refuerza el interés mediático global sobre su relación y consolida la proyección internacional de la modelo.
La llegada de Rosalía a la Argentina no pasó desapercibida. La artista catalana aterrizó en Buenos Aires en un vuelo privado proveniente de Chile y se instaló en un hotel de Recoleta. Sin embargo, además de la expectativa por su visita trás la polémica post Mundial, otra figura acaparó la atención: Loli Bahía, la modelo francesa que la acompañó durante el viaje y que desde hace meses aparece junto a la cantante en distintos eventos y destinos.
La presencia de ambas volvió a alimentar las especulaciones sobre la naturaleza de su relación, aunque ninguna de las dos hizo declaraciones públicas al respecto.
Quién es Loli Bahía, la modelo que acompaña a Rosalía
Loli Bahía nació en Lyon, Francia, en 2002, y tiene ascendencia española y argelina. Antes de iniciar su carrera en la moda, estudió en el Conservatorio de Lyon, donde se formó en música y aprendió a tocar instrumentos como el trombón y la batería.
Su desembarco en las pasarelas llegó en 2020, luego de ganar el concurso Egeri Tours, una oportunidad que la llevó a incorporarse a una importante agencia de modelos y debutar para Louis Vuitton.
Desde entonces construyó una carrera internacional y desfiló para algunas de las firmas más reconocidas de la industria, entre ellas Chanel, Gucci, Prada, Versace, Saint Laurent y Céline, consolidando un estilo caracterizado por la combinación de elegancia y una imagen andrógina.
Cómo nació su vínculo con Rosalía
La relación entre Rosalía y Loli Bahía comenzó a hacerse pública tras coincidir en el desfile Spring/Summer 2026 de Christian Dior en París. A partir de ese encuentro empezaron a ser vistas juntas en distintas ciudades, entre ellas Madrid, París y Río de Janeiro. También comparten publicaciones en redes sociales desde los mismos lugares, aunque sin mostrarse juntas de forma explícita ni hacer comentarios sobre su vínculo.
Esa estrategia alimentó el interés de sus seguidores, que interpretan las coincidencias como señales de una relación cercana, aunque ninguna de las protagonistas confirmó ni desmintió esas versiones.
El video que generó especulaciones antes de llegar a la Argentina
Pocos días antes de arribar a Buenos Aires, un video registrado a la salida de un hotel en Chile se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a Loli Bahía caminando delante de Rosalía. En un momento, la cantante intenta alcanzarla y tomarle la mano, mientras la modelo continúa caminando. La breve secuencia dio lugar a múltiples interpretaciones entre los usuarios.
Sin embargo, otras personas señalaron que ambas parecían contener la risa durante el episodio, por lo que la escena también fue interpretada como una broma entre ellas.
Una figura en ascenso dentro de la moda internacional
Más allá de la atención que genera su cercanía con Rosalía, Loli Bahía desarrolla una carrera consolidada en el mundo de la moda. A diferencia de otras modelos de su generación, mantiene un perfil bajo en redes sociales. No tiene cuenta en TikTok y utiliza Instagram de manera moderada, donde comparte principalmente imágenes vinculadas a su trabajo.
Su estilo personal, basado en prendas oversize y una estética relajada, contrasta con la sofisticación que muestra sobre las pasarelas y en campañas de las principales marcas internacionales.