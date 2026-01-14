¿Quién es Loli Bahia? La modelo que pasea de la mano con Rosalía y ya no se oculta
De los desfiles de alta costura a las playas de Ipanema: conocé a Loli Bahia, la joven artista que se volvió inseparable de Rosalía. Entre paseos de la mano por París y noches de jazz, descubrimos quién es la mujer que conquistó a la "Motomami".
Desde las calles de Madrid hasta las playas de Río de Janeiro, Rosalía ya no se esconde. La "Motomami" fue captada en actitud muy cómplice con una joven que despertó la curiosidad de millones: Loli Bahia.
Lo que comenzó como rumores tras ser vistas en un concierto de Lady Gaga en París, parece haberse consolidado tras un fin de año idílico en Brasil. Según testigos en la arena de Ipanema, la cantante y la modelo vivieron una auténtica "historia de amor" bajo las estrellas, sellando un 2025 que las mantuvo inseparables.
De las pasarelas de lujo al asfalto de las favelas
La pareja no solo busca el lujo. En su reciente paso por Brasil, se las vio explorando la Favela Rocinha y disfrutando de la samba en la histórica Piedra de la Sal. Ahora, regresaron a París, donde se las fotografió paseando de la mano y de compras, confirmando que la conexión entre ambas trasciende fronteras.
Pero, ¿quién es realmente la mujer que acompaña a la estrella catalana?
Loli Bahia: Más que una cara bonita en la moda
Con solo 23 años, Dolores Bahia Roubille (su nombre real) ya es una de las figuras más potentes de la industria de la moda actual. Originaria de Lyon, su mezcla cultural es fascinante: de padre franco-español y madre argelina, posee una belleza magnética que la llevó a debutar con Louis Vuitton.
A su corta edad, ya ha desfilado para los gigantes del sector: Versace y Valentino; Saint Laurent y Miu Miu; Prada y Givenchy.
Una artista multitalento: Jazz, actuación y Johnny Depp
Lo que probablemente unió a Loli con Rosalía es su profunda pasión por la música. Lejos de ser "solo una modelo", Loli es una artista completa:
Estudió música en el Conservatorio de Lyon y es experta en jazz. Toca el trombón, la batería y suele mostrar su faceta como DJ en las fiestas más exclusivas del circuito europeo.
En el cine ya dio sus primeros pasos en la gran pantalla interpretando a Jeanne du Barry en la película homónima, donde compartió elenco nada menos que con Johnny Depp.