¿Quién es Loli Bahia? La modelo que pasea de la mano con Rosalía y ya no se oculta

De las pasarelas de lujo al asfalto de las favelas

La pareja no solo busca el lujo. En su reciente paso por Brasil, se las vio explorando la Favela Rocinha y disfrutando de la samba en la histórica Piedra de la Sal. Ahora, regresaron a París, donde se las fotografió paseando de la mano y de compras, confirmando que la conexión entre ambas trasciende fronteras.