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Caña con ruda: a qué hora hay que tomarla el 1° de agosto, según la tradición

La tradición de la caña con ruda genera una misma duda todos los años: a qué hora hay que tomarla. Esto es lo que indica la costumbre y por qué se recomienda hacerlo en ayunas.

¿Se toma a la medianoche o por la mañana? La tradición responde a qué hora beber la caña con ruda
¿Se toma a la medianoche o por la mañana? La tradición responde a qué hora beber la caña con ruda La Voz
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miles de personas en Argentina toman caña con ruda cada 1° de agosto para pedir salud, protección y prosperidad, respetando una tradicional costumbre popular.
  • La tradición se originó en los pueblos guaraníes del nordeste y exige beber la preparación en ayunas, mediante tres o siete sorbos, al comenzar la jornada.
  • La costumbre trasciende generaciones y regiones, manteniéndose vigente como un símbolo de renovación cultural para alejar malas energías e iniciar agosto con bienestar.
Resumen generado con IA

Con la llegada del 1 de agosto, miles de personas en Argentina renuevan una de las costumbres más arraigadas del país: tomar caña con ruda para pedir salud, protección y prosperidad. Entre las consultas más frecuentes sobre este ritual aparece una en particular: ¿a qué hora hay que beberla para respetar la tradición?

Cómo preparar la caña con ruda para el 1 de agosto y cuál es el significado de esta tradición

Cómo preparar la caña con ruda para el 1 de agosto y cuál es el significado de esta tradición

Aunque existe una recomendación general, la costumbre no fija un horario exacto. Lo importante es cumplir con el ritual durante las primeras horas del día y antes de ingerir cualquier alimento.

¿A qué hora hay que tomar la caña con ruda?

La tradición indica que la caña con ruda debe tomarse al comenzar el 1° de agosto y en ayunas, preferentemente antes del desayuno. No existe una hora obligatoria para hacerlo. Algunas personas realizan el ritual apenas pasada la medianoche, mientras que otras esperan hasta levantarse por la mañana. Ambas formas son consideradas válidas dentro de la tradición.

Más allá del horario elegido, el sentido del ritual es que la caña con ruda sea una de las primeras acciones del nuevo mes, como un gesto simbólico para atraer buena fortuna y alejar las energías negativas.

Cómo se toma la caña con ruda, según la tradición

Además del horario, otra de las dudas habituales es la cantidad que debe beberse. Tampoco existe una única forma establecida, ya que las costumbres varían de acuerdo con la región y las tradiciones familiares.

Las opciones más difundidas son:

  • Tres tragos, una de las formas más populares.
  • Siete sorbos, según otra tradición muy extendida.
  • Un trago largo, tomado de una sola vez.
  • Un vaso pequeño, práctica presente en algunas familias.

¿Por qué la caña con ruda se toma en ayunas?

El hecho de beberla antes de consumir otros alimentos tiene un significado simbólico. La creencia popular sostiene que la caña con ruda debe ser lo primero que ingresa al cuerpo al comenzar agosto, un mes que históricamente estuvo asociado a tiempos difíciles por el frío y las enfermedades.

De acuerdo con la tradición, este ritual ayuda a atraer protección, salud y prosperidad para el resto del año.

Sin embargo, esto no implica que consumirla en ayunas tenga beneficios para la salud. Al tratarse de una bebida alcohólica, el alcohol puede absorberse más rápidamente cuando se ingiere con el estómago vacío.

Por qué se toma caña con ruda cada 1° de agosto

La costumbre tiene sus orígenes en las tradiciones de los pueblos guaraníes del nordeste argentino, especialmente en las actuales provincias de Corrientes y Misiones.

Con el paso del tiempo, el ritual se expandió a distintas regiones del país y se convirtió en una práctica popular que cada año reúne a miles de personas. Para muchos, tomar caña con ruda representa una forma de agradecer, pedir protección y comenzar agosto con la esperanza de un ciclo lleno de bienestar y buena fortuna.

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