Cuánto cobra un sereno de obra con el nuevo aumento de agosto de 2026

A partir del acuerdo paritario con UOCRA y el sector empleador en el mes de mayo, la Secretaría de Trabajo de la Nación homologó los entendimientos salariales en los que se especificaron los montos para el trimestre de junio a agosto de 2026. El convenio consideró incrementos que se aplican en las distintas categorías previstas por los marcos normativos (CCT 76/75 y CCT 577/10), fijando un aumento escalonado que incluye la actualización directa del básico mensualizado para el sereno de obra.