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Cuánto cobra un sereno de obra con el nuevo aumento de agosto de 2026

La Secretaría de Trabajo homologó el nuevo acuerdo salarial para la construcción. Con un aumento del 1,9% y la incorporación de básicos clave, así quedan las escalas por hora para oficiales y ayudantes, y el sueldo mensualizado que supera el millón de pesos en distintas zonas del país.

Cuánto cobra un sereno de obra en agosto de 2026.
Cuánto cobra un sereno de obra en agosto de 2026. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto de 2026, la Secretaría de Trabajo homologó el aumento salarial del 1,9% para trabajadores de la construcción en Argentina tras un acuerdo paritario con UOCRA.
  • La suba fija el sueldo básico mensual del sereno entre $980.858 y $1.961.716 según la zona geográfica, mientras que las categorías por hora percibirán desde $5.399.
  • El esquema recompone el ingreso de la construcción ajustando escalas trimestrales y contemplando diferenciales por condiciones climáticas extremas en el país.
Resumen generado con IA

A partir del acuerdo paritario con UOCRA y el sector empleador en el mes de mayo, la Secretaría de Trabajo de la Nación homologó los entendimientos salariales en los que se especificaron los montos para el trimestre de junio a agosto de 2026. El convenio consideró incrementos que se aplican en las distintas categorías previstas por los marcos normativos (CCT 76/75 y CCT 577/10), fijando un aumento escalonado que incluye la actualización directa del básico mensualizado para el sereno de obra.

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A partir de agosto de 2026, la Secretaría de Trabajo estableció una suba del 1,9% aplicada a los pisos salariales vigentes respecto de julio, incorporando este porcentaje a los valores de referencia. El salario del personal del sector edilicio se abona por hora, excepto en el caso del sereno, que a diferencia del resto de los obreros del rubro (cuyo haber inicial se fija por valor horario), cuenta con un sueldo básico fijo mensual.

Montos para serenos según la zona geográfica

En las tablas del documento publicado por UOCRA se establece la remuneración del Sereno, que a partir de agosto percibirá el incremento acumulativo. Las regiones geográficas se dividen en A, B, C y C Austral, siendo esta última la jurisdicción donde se fijan los valores más altos del país para quienes se desempeñan en condiciones climáticas extremas.

Para agosto de 2026, el haber mensual del Sereno en la área A se fija en $980.858. Estos valores corresponden a los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

La zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut) suma un plus de $111.861, lo que revela un salario total de $1.092.719 mensuales. En el territorio C (provincia de Santa Cruz), el suplemento desfavorable se establece en $658.924 y la suma total alcanza los $1.639.782. En tanto, para la región C Austral (Tierra del Fuego), el ítem complementario es de $980.858, elevando la remuneración final a $1.961.716.

Escala salarial por hora: ¿cuánto cobra cada categoría en agosto?

A diferencia de la categoría mensualizada del sereno, los obreros de la construcción percibirán sus haberes bajo un módulo de hora predeterminado. Con la actualización aplicable desde el 1 de agosto, las cifras para la zona A quedan conformadas de la siguiente manera:

  • Oficial Especializado: la tarifa de partida por valor horario se fijó en $7.420.
  • Oficial: el piso se ubicó en $6.348 por hora.
  • Medio Oficial: cobrará una escala mínima de $5.866 por hora.
  • Ayudante: percibirá un haber base de $5.399 por hora.
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