Cuánto cobran los empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza en agosto de 2026: la nueva escala salarial

Los trabajadores de McDonald's, Burger King, Mostaza y demás empresas comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/00 ya conocen cuánto cobrarán en agosto de 2026, luego de la actualización prevista en el acuerdo salarial firmado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines.