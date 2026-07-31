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Cuánto cobran los empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza en agosto de 2026: la nueva escala salarial

Así quedan los ingresos de los trabajadores de las principales cadenas de comida rápida del país.

Cuánto cobran los empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza en agosto de 2026: la nueva escala salarial
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • La Federación de Pasteleros acordó la nueva escala salarial de agosto de 2026 para los empleados de comida rápida en Argentina, tras firmar una actualización paritaria.
  • La suba contempla una asignación no remunerativa del 3,94% en agosto sobre el básico de julio, según lo estipulado por el Convenio Colectivo de Trabajo 329/00.
  • Los aumentos no remunerativos continuarán subiendo progresivamente en septiembre y octubre hasta incorporar un 7,40% al salario básico en noviembre.
Resumen generado con IA

Los trabajadores de McDonald's, Burger King, Mostaza y demás empresas comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/00 ya conocen cuánto cobrarán en agosto de 2026, luego de la actualización prevista en el acuerdo salarial firmado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines.

El convenio establece un esquema de asignaciones no remunerativas acumulativas que se aplican sobre los salarios básicos de julio. Durante agosto, ese adicional pasa del 2% al 3,94%, mientras que en septiembre llegará al 5,70% y en octubre al 7,40%. Todos esos porcentajes se incorporarán al básico en noviembre.

Salarios básicos de empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza

Los salarios básicos continúan siendo los mismos fijados en julio de 2026:

Encargado: $1.661.538

Dependiente de Salón: $1.589.043

Cajero: $1.294.387

Dependiente de Mostrador: $1.246.146

Empleado B: $1.223.928

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.195.522

Empleado A: $1.175.318

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $1.163.517

Empleado Principiante: $1.108.417

Aprendiz menor de 18 años: $997.033

Asignación no remunerativa de agosto de 2026

Durante agosto, la asignación no remunerativa equivale al 3,94% del salario básico de julio.

Los montos aproximados son:


Categoría/ Asignación agosto

Encargado: $65.464,60

Dependiente de Salón: $62.586,29

Cajero: $50.979,85

Dependiente de Mostrador: $49.098,15

Empleado B: $48.222,76

Ayudante Pastelero / Cafetero / Auxiliar: $47.103,57

Empleado A: $46.307,53

Sereno / Lavacopas / Peón: $45.842,57

Empleado Principiante: $43.673,63

Aprendiz menor de 18 años: $39.283,10

Cómo continúa la paritaria

El acuerdo prevé el siguiente cronograma de actualización:

Julio: 2% no remunerativo.

Agosto: 3,94% no remunerativo.

Septiembre: 5,70% no remunerativo.

Octubre: 7,40% no remunerativo.

Noviembre: incorporación de esos porcentajes al salario básico.

Qué trabajadores reciben el aumento

La actualización alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/00, que incluye a empleados de McDonald's, Burger King, Mostaza y otras cadenas de comida rápida y establecimientos de servicios rápidos del país.

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