Cuánto cobran los empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza en agosto de 2026: la nueva escala salarial

Resumen para apurados
- La Federación de Pasteleros acordó la nueva escala salarial de agosto de 2026 para los empleados de comida rápida en Argentina, tras firmar una actualización paritaria.
- La suba contempla una asignación no remunerativa del 3,94% en agosto sobre el básico de julio, según lo estipulado por el Convenio Colectivo de Trabajo 329/00.
- Los aumentos no remunerativos continuarán subiendo progresivamente en septiembre y octubre hasta incorporar un 7,40% al salario básico en noviembre.
Los trabajadores de McDonald's, Burger King, Mostaza y demás empresas comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/00 ya conocen cuánto cobrarán en agosto de 2026, luego de la actualización prevista en el acuerdo salarial firmado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines.
El convenio establece un esquema de asignaciones no remunerativas acumulativas que se aplican sobre los salarios básicos de julio. Durante agosto, ese adicional pasa del 2% al 3,94%, mientras que en septiembre llegará al 5,70% y en octubre al 7,40%. Todos esos porcentajes se incorporarán al básico en noviembre.
Salarios básicos de empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza
Los salarios básicos continúan siendo los mismos fijados en julio de 2026:
Encargado: $1.661.538
Dependiente de Salón: $1.589.043
Cajero: $1.294.387
Dependiente de Mostrador: $1.246.146
Empleado B: $1.223.928
Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.195.522
Empleado A: $1.175.318
Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $1.163.517
Empleado Principiante: $1.108.417
Aprendiz menor de 18 años: $997.033
Asignación no remunerativa de agosto de 2026
Durante agosto, la asignación no remunerativa equivale al 3,94% del salario básico de julio.
Los montos aproximados son:
Categoría/ Asignación agosto
Encargado: $65.464,60
Dependiente de Salón: $62.586,29
Cajero: $50.979,85
Dependiente de Mostrador: $49.098,15
Empleado B: $48.222,76
Ayudante Pastelero / Cafetero / Auxiliar: $47.103,57
Empleado A: $46.307,53
Sereno / Lavacopas / Peón: $45.842,57
Empleado Principiante: $43.673,63
Aprendiz menor de 18 años: $39.283,10
Cómo continúa la paritaria
El acuerdo prevé el siguiente cronograma de actualización:
Julio: 2% no remunerativo.
Agosto: 3,94% no remunerativo.
Septiembre: 5,70% no remunerativo.
Octubre: 7,40% no remunerativo.
Noviembre: incorporación de esos porcentajes al salario básico.
Qué trabajadores reciben el aumento
La actualización alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/00, que incluye a empleados de McDonald's, Burger King, Mostaza y otras cadenas de comida rápida y establecimientos de servicios rápidos del país.