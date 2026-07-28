Cuánto cobrará un albañil por hora en agosto de 2026: la escala salarial de la UOCRA con aumento confirmado
La Unión Obrera de la Construcción acordó una nueva actualización salarial para los trabajadores del sector. Conocé cuánto cobrarán los albañiles según su categoría y la provincia donde trabajen.
Resumen para apurados
- La UOCRA acordó con las cámaras empresarias un aumento salarial y sumas fijas para los albañiles de todo el país en agosto de 2026 para reajustar los ingresos del sector.
- El acuerdo paritario junio-agosto fija escalas por zonas geográfica y categoría, e incluye bonos extraordinarios no remunerativos de entre $50.000 y $100.000.
- Esta actualización busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de la construcción frente a la inflación durante el tercer trimestre del año en Argentina.
Los trabajadores de la construcción nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) percibirán en agosto de 2026 una nueva actualización salarial, en el marco del acuerdo paritario firmado con las cámaras empresarias para el período junio-agosto.
El convenio contempla aumentos para todas las categorías, además del pago de sumas extraordinarias no remunerativas de entre $50.000 y $100.000, según la categoría de cada trabajador.
Cuánto cobrará un albañil por hora en agosto de 2026
La escala salarial para agosto quedó establecida de la siguiente manera:
Oficial Especial
Zona A: $7.420 por hora.
Zona B: $8.237 por hora.
Zona C: $11.392 por hora.
Zona C Austral: $14.841 por hora.
Oficial
Zona A: $6.348 por hora.
Zona B: $7.049 por hora.
Zona C: $10.680 por hora.
Zona C Austral: $12.695 por hora.
Medio Oficial
Zona A: $5.866 por hora.
Zona B: $6.502 por hora.
Zona C: $10.306 por hora.
Zona C Austral: $11.732 por hora.
Ayudante
Zona A: $5.399 por hora.
Zona B: $6.020 por hora.
Zona C: $10.007 por hora.
Zona C Austral: $10.798 por hora.
Sereno (salario mensual)
Zona A: $98.058.
Zona B: $109.271.
Zona C: $163.782.
Zona C Austral: $196.716.
Cómo se dividen las zonas salariales
La UOCRA establece diferentes escalas salariales según la región del país donde se desempeñe el trabajador.
Zona A
Comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
Zona B
Incluye las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
Zona C
Corresponde a la provincia de Santa Cruz.
Zona C Austral
Comprende Tierra del Fuego, donde se pagan los salarios más altos del convenio debido al adicional por zona desfavorable.
También habrá sumas extraordinarias
Además de los incrementos en los salarios básicos, el acuerdo paritario prevé el pago de sumas fijas no remunerativas que oscilan entre $50.000 y $100.000, dependiendo de la categoría laboral, con el objetivo de reforzar los ingresos de los trabajadores durante la vigencia del convenio.
La actualización salarial forma parte de la negociación alcanzada entre la UOCRA y las cámaras empresarias para acompañar la evolución de los ingresos del sector durante el tercer trimestre del año.