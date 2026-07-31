Fractura total en la FIFA: Asia se une a Europa y Concacaf para frenar la privatización impulsada por Infantino
Mediante un duro comunicado, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) respaldó a UEFA y Concacaf y advirtió sobre la "posibilidad real de un boicot" al Mundial. La rebelión de las tres confederaciones deja al proyecto FIFA Forward Enterprise al borde del colapso y pone en jaque el calendario de torneos internacionales.
Resumen para apurados
- Este viernes, la Confederación Asiática se sumó a UEFA y Concacaf para rechazar el proyecto de privatización de competencias impulsado por Infantino en la FIFA.
- La AFC criticó la falta de consulta del proyecto FIFA Forward Enterprise y respaldó la amenaza de boicot que pone en riesgo los próximos torneos internacionales.
- La alianza de tres confederaciones tambalea la gestión de Infantino y exige reformas urgentes en la gobernanza, antes de afectar al Mundial 2026 y otros torneos.
El frente opositor contra las iniciativas comerciales de Gianni Infantino sumó un actor determinante. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) hizo oficial su alineamiento con la UEFA y la Concacaf al rechazar de forma tajante el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), la propuesta impulsada por la cúpula de la FIFA para abrir la venta de participaciones e ingresar capitales privados en sus competencias estandarte, entre ellas la Copa del Mundo.
En un extenso escrito publicado este viernes desde su sede en Kuala Lumpur, la entidad que rige el fútbol en Asia expresó su “profunda preocupación” por la maniobra de la casa matriz de Zurich y alertó sobre el inédito nivel de división institucional que atraviesa el deporte global.
Un golpe directo a la gobernanza de Infantino
El comunicado de la AFC no solo le da la espalda al plan económico de Infantino, sino que apunta de lleno contra la conducción política del mandatario ítalo-suizo. La entidad asiática denunció que iniciativas de semejante magnitud estratégica y comercial fueron diagramadas a espaldas de los actores principales, dejando marginados a las Confederaciones, a las Asociaciones Miembro (AM) y al propio Consejo de la FIFA.
"Una propuesta de tal trascendencia, con el potencial de afectar el futuro comercial, deportivo y estratégico del fútbol mundial, no debe surgir a través de procesos que dejen a las partes interesadas al margen", advirtió la AFC.
Asimismo, desde la dirigencia asiática remarcaron que el debate público generado sobre un eventual boicot a la Copa del Mundo representa una situación límite a la que "el fútbol jamás debería haber llegado". En ese sentido, recalcaron que la Copa del Mundo debe preservar su carácter universal y colectivo: "Pertenecen a toda la familia del fútbol mundial y su futuro debe construirse de manera conjunta".
El fantasma del boicot y las competencias en peligro
El conflicto institucional, desencadenado cuando la UEFA amenazó con retirar a sus seleccionados de todas las competencias oficiales si la FIFA insiste en debatir la privatización, ya genera consecuencias concretas sobre el armado del fútbol internacional.
De sostenerse la medida de fuerza apoyada por la UEFA, la Concacaf y ahora la AFC, las competencias a corto y mediano plazo podrían quedarse sin la participación de las potencias europeas y de selecciones clave de Asia y Norteamérica.
Torneos amenazados a corto plazo:
Mundial Femenino Sub-20 (Polonia, septiembre 2026): El certamen correría peligro inminente con la clasificación confirmada del anfitrión Polonia, España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal.
Playoffs clasificatorios femeninos (octubre 2026): Instancia que involucra a representativos como Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Mundial Masculino Sub-17 (Qatar, noviembre 2026): Competición para la que ya aseguraron su pasaje selecciones de peso como España, Francia, Italia, Bélgica, Croacia y Dinamarca.
Mundial Femenino Sub-17 (Marruecos): Pendiente de ratificación en sus fechas.
A largo plazo, la falta de acuerdo proyecta una sombra de incertidumbre total sobre la Copa del Mundo Femenina Brasil 2027, los Mundiales Sub-20 de 2027, el Mundial de Clubes 2029 y la Copa del Mundo 2030, además de los torneos globales de Futsal y Fútbol Playa.
Exigencia de reformas urgentes
Para la AFC, este enfrentamiento expuso "deficiencias fundamentales" en el modelo de gestión actual de la FIFA. Lejos de considerar el tema como un episodio aislado, el organismo asiático exigió una revisión urgente del marco normativo y de los mecanismos de toma de decisiones de la entidad con sede en Suiza, reclamando que la democracia en el fútbol no consista únicamente en votar propuestas preconcebidas, sino en garantizar consultas previas, transparencia y una participación genuina de todas las confederaciones.