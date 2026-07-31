Fractura total en la FIFA: Asia se une a Europa y Concacaf para frenar la privatización impulsada por Infantino

El frente opositor contra las iniciativas comerciales de Gianni Infantino sumó un actor determinante. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) hizo oficial su alineamiento con la UEFA y la Concacaf al rechazar de forma tajante el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), la propuesta impulsada por la cúpula de la FIFA para abrir la venta de participaciones e ingresar capitales privados en sus competencias estandarte, entre ellas la Copa del Mundo.