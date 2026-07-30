Gianni Infantino salió a responder las críticas por el proyecto de la FIFA: qué fue lo que dijo

Qué es FIFA Forward Enterprise

El proyecto contempla la creación de una filial controlada por la FIFA que concentraría la administración de los principales activos comerciales del organismo. Entre ellos figuran los derechos de televisión, los acuerdos de patrocinio, las licencias, la venta de entradas, los programas de hospitalidad y otras fuentes de ingresos vinculadas al Mundial masculino, el Mundial femenino y el Mundial de Clubes.