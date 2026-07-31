Qué hacer si tenés el juguete Squeezy Dumpling en casa: fue retirado por un grave riesgo químico

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial anunció el avance del retiro de estos tentadores artículos antiestrés en todo el país. Estos “squishies con forma de bao” apretables cuentan con cantidades de benceno superiores a las permitidas por la ley, una sustancia química cancerígena y capaz de causar irritación en la piel, los ojos, la nariz y la garganta. Específicamente, los análisis de la CAIJ notificaron que la superficie del muñeco alcanza una concentración de 20 mg/kg de benceno, superando cuatro veces el máximo aceptado de 5 mg/kg por la legislación argentina. El mayor peligro radica en que el compuesto puede ingresar al organismo por inhalación o contacto directo con la superficie corporal, aun sin ser ingerido.