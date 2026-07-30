Alerta por los Squeezy Dumpling: cuál es la sustancia cancerígena detectada en el juguete

El martes pasado, Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, activó una alerta por el retiro del mercado de un juguete que se volvió viral y que todos los niños quieren. Se detectó que el juguete tiene una cantidad elevada de benceno, superando ampliamente los límites permitidos, y que puede generar reacciones adversas en la salud de las personas.