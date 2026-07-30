Alerta por los Squeezy Dumpling: cuál es la sustancia cancerígena detectada en el juguete

Resumen para apurados
- Defensa del Consumidor de Argentina alertó el pasado martes sobre el retiro del juguete "Squeezy Dumpling" por contener niveles peligrosos de benceno, una sustancia cancerígena.
- La Cámara del Juguete detectó concentraciones de benceno por encima del límite legal en el producto viral. Esta sustancia tóxica afecta la médula ósea y los glóbulos sanguíneos.
- Autoridades recomiendan retirar el producto del alcance infantil previo al Día del Niño, para prevenir riesgos de leucemia y anemia asociados a la exposición prolongada al químico.
El martes pasado, Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, activó una alerta por el retiro del mercado de un juguete que se volvió viral y que todos los niños quieren. Se detectó que el juguete tiene una cantidad elevada de benceno, superando ampliamente los límites permitidos, y que puede generar reacciones adversas en la salud de las personas.
A semanas del Día del Niño en Argentina, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete emitió la alerta. “El Squeezy Dumpling presenta un grave riesgo químico, al detectarse la presencia de benceno en concentraciones que superan los límites legales permitidos”, se compartió en un comunicado oficial de la Secretaría.
¿Qué es el benceno: la sustancia de los Squeezy?
Según el Instituto Nacional del Cáncer (INC) del gobierno de Estados Unidos, el benceno es una sustancia líquida que puede presentar un color amarillo claro a temperatura ambiente o incluso ser transparente. Es utilizado en la nafta, en la industria química y farmacéutica como solvente. Su principal fuente es el petróleo crudo, pero también se obtiene de las erupciones de volcanes e incendios forestales.
El benceno puede estar presente en colas de pegar, adhesivos, productos de limpieza y removedores de pintura. En Estados Unidos, el 90% de los casos de personas expuestas al benceno corresponde a quienes fuman tabaco. En el ambiente, hay concentraciones bajas de benceno producto de los vapores de gasolina, gases de vehículos y emisiones industriales.
El benceno en la salud
Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, la agencia federal de salud pública de Estados Unidos, inhalar benceno durante períodos prolongados puede afectar los glóbulos sanguíneos y la médula ósea. En este sentido, coincide el INC al sostener que la exposición al benceno podría aumentar el riesgo de tener leucemiay enfermedades asociadas a la sangre.
Los trabajadores en contacto con el benceno tienen una reducción de glóbulos rojos y glóbulos blancos. La sustancia también puede causar anemia y reducir la capacidad del cuerpo para hacer frente a enfermedades.
La Agencia de Protección Ambiental y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ambas de Estados Unidos, declararon al benceno como carcinógeno para los seres humanos.
Cómo evitar la exposición al benceno
Una forma de prevención es evitar estar en contacto con los objetos o sustancias que contienen benceno. En este caso, es fundamental retirar el juguete indicado del alcance de los niños. También se recomienda evitar fumar y mantener a los niños lejos de las áreas donde puedan exponerse al humo de segunda mano.
No debe almacenarse nafta en el hogar. Evitar inhalar el humo de incendios, tratar de limitar el tiempo en áreas de mucho tráfico y no permitir a los niños jugar cerca de instalaciones o vertederos de benceno son otras de las medidas que deben tenerse presentes.