Dolor en el fútbol: murió Franco Baresi, histórico capitán del Milan y campeón del mundo

Resumen para apurados
- Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y campeón mundial con Italia, falleció este viernes a los 66 años en Italia tras serias complicaciones de salud.
- Su estado empeoró luego de una cirugía pulmonar en 2025. En su carrera jugó 20 años en el club rossonero, ganó tres Copas de Europa y disputó tres Mundiales.
- Vicepresidente honorario del Milan desde 2020, su partida deja un legado imborrable y un vacío gigante en la historia del fútbol internacional.
El fútbol mundial está de luto tras la muerte de Franco Baresi, histórico defensor y emblema del AC Milan, quien falleció este viernes a los 66 años. La noticia fue confirmada por el club italiano mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, en el que destacó el legado deportivo y humano de quien fue uno de los máximos referentes de su historia.
"Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6", expresó la institución junto a una imagen del exfutbolista levantando la Champions League.
El problema de salud que marcó sus últimos meses
La salud de Baresi se había deteriorado desde agosto de 2025, cuando un control médico de rutina permitió detectar un nódulo pulmonar. El exjugador fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparlo y posteriormente inició un tratamiento de recuperación.
Aunque continuó con su rehabilitación, nunca logró restablecerse por completo. Su última aparición pública de relevancia ocurrió en febrero, durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde llevó la antorcha junto a Giuseppe Bergomi, histórico capitán del Inter y uno de sus grandes rivales deportivos.
Una carrera inolvidable en el Milan
Franco Baresi construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los mejores defensores de todos los tiempos. Durante 20 años vistió la camiseta del AC Milan y fue capitán del equipo durante 15 temporadas, consolidándose como un símbolo de liderazgo dentro y fuera de la cancha.
En ese período conquistó un extenso palmarés, que incluyó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales. Su retiro del fútbol profesional llegó en 1997, después de una carrera íntegramente ligada al conjunto rossonero.
Su paso por la selección de Italia
Con la selección italiana disputó 82 partidos internacionales y participó en tres ediciones de la Copa del Mundo.
Integró el plantel campeón del Mundial de España 1982, aunque no sumó minutos durante el certamen. Ocho años después formó parte del equipo que obtuvo el tercer puesto en Italia 1990 y, en Estados Unidos 1994, fue una de las figuras de la Azzurra que alcanzó la final.
En aquella definición frente a Brasil falló uno de los penales de la serie, un episodio que, con el paso del tiempo, no alteró el reconocimiento que recibió como uno de los centrales más destacados de la historia del fútbol.
Su vínculo con el club tras el retiro
Luego de colgar los botines, Baresi nunca se alejó del AC Milan. Continuó colaborando con la institución y, desde 2020, se desempeñó como vicepresidente honorario, manteniendo una presencia constante en la vida del club.
Con su fallecimiento, el Milan y el fútbol italiano despiden a uno de sus mayores ídolos, un referente cuya trayectoria quedó marcada por los títulos, el liderazgo y la identificación con una sola camiseta.