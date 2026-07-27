Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 28 de julio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé un martes 28 de julio agradable y sin lluvias en Tucumán, con temperaturas de 12°C a 25°C por la estabilidad del clima.
- La jornada mantendrá vientos del noreste de hasta 22 km/h y cielo algo nublado, continuando con la estabilidad registrada tras un lunes con ambiente templado y sin lluvias.
- Las condiciones estables seguirán toda la semana en Tucumán, con máximas de 18°C a 25°C y mañanas frescas, favoreciendo las actividades al aire libre sin riesgo de precipitaciones.
Después de un lunes con condiciones estables, Tucumán tendrá este martes 28 de julio otra jornada con tiempo agradable y sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.
La temperatura mínima será de 12 °C, mientras que la máxima llegará a 25 °C, lo que mantendrá un ambiente templado durante gran parte del día. El cielo se presentará algo nublado por la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que por la noche estará parcialmente nublado.
Pronóstico del clima para Tucumán este martes 28 de julio
El informe indica que no se esperan lluvias durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones del 0% en todos los períodos del día.
En cuanto al viento, soplará del noreste (NE) con velocidades que oscilarán entre:
Madrugada: entre 7 y 12 km/h.
Mañana: entre 13 y 22 km/h.
Tarde: entre 13 y 22 km/h.
Noche: entre 7 y 12 km/h.
La humedad se ubicaba en torno al 42% durante la tarde del lunes, mientras que la visibilidad era de 10 kilómetros, favoreciendo las actividades al aire libre.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán durante la semana
El pronóstico extendido anticipa que las condiciones estables continuarán en los próximos días, con temperaturas máximas que oscilarán entre 18 °C y 25 °C y sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.
Las máximas previstas son:
Miércoles: 18 °C.
Jueves: 20 °C.
Viernes: 23 °C.
Sábado: 22 °C.
Domingo: 22 °C.
De esta manera, la última semana de julio se perfila con días frescos por la mañana y templados durante la tarde, ideales para actividades al aire libre y sin pronóstico de lluvias en el corto plazo.