“No sabía el nivel de gravedad”, dijo Valentina Olguín, la influencer que usó el CUIT de Jaldo

La cantante e influencer Valentina Olguín se refirió a la causa en la que es investigada por haber utilizado datos fiscales de distintos gobernadores, entre ellos Osvaldo Jaldo, para realizar compras en el exterior e ingresar la mercadería al país a través del sistema courier. La santiagueña habló del expediente en una entrevista con un medio cordobés y aseguró que el proceso judicial está encaminado para resolverse por vías legales.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por Jaldo, luego de que detectara que su CUIT había sido utilizado para concretar compras internacionales que él desconocía. De acuerdo con la investigación, entre septiembre y octubre de 2024 la influencer habría utilizado en cinco oportunidades el CUIT del mandatario tucumano para realizar compras en el exterior. La maniobra habría implicado la falsificación de datos ante la Aduana y ARCA (ex AFIP), con el objetivo de obtener un beneficio económico y utilizar el cupo de compras internacionales correspondiente al mandatario. Olguín sostuvo que la maniobra comenzó luego de que la Aduana le retuviera varios paquetes que contenían productos destinados a su trabajo. “Se me ocurrió, no por algo personal, buscar CUIT de personas que pensaba que no los iban a usar para hacer importaciones y que no les hicieran problemas”, explicó. La influencer aseguró que no utilizó tarjetas de crédito de los funcionarios ni que las compras tuvieran como finalidad la reventa de los productos. “Era ropa para mí”, afirmó. Sin embargo, reconoció que sabía que estaba realizando una acción irregular, aunque sostuvo que desconocía las consecuencias que podía tener. “Obviamente está mal, pero no sabía el nivel de gravedad”, confesó.
En abril de 2025, Olguín declaró ante el Juzgado Federal Nº2 de Tucumán y fue imputada por el delito de simulación ante el servicio aduanero con el fin de obtener un beneficio económico.
La última actualización del expediente se produjo en marzo de 2026, cuando la Fiscalía Federal Nº2 de Tucumán solicitó ampliar la situación procesal de Olguín luego de detectar que el mecanismo investigado no se habría limitado al CUIT de Jaldo.
Otros mandatarios
La pesquisa determinó que la influencer también habría utilizado los datos fiscales de los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Según la investigación, Olguín habría realizado cuatro compras en octubre de 2024 utilizando el CUIT de Kicillof; cinco operaciones entre julio y septiembre de ese año con los datos de Ziliotto; y una compra en septiembre de 2024 utilizando el CUIT de Frigerio. A partir de esos nuevos hechos, la Fiscalía Federal Nº2 solicitó ampliar la situación procesal de la imputada. El Juzgado Federal Nº2 de Tucumán hizo lugar al planteo el 12 de marzo y amplió el procesamiento de Olguín, sin prisión preventiva, como presunta autora del delito de simulación ante el servicio aduanero con finalidad de obtener un beneficio económico, en un total de 15 oportunidades. Además, la Justicia elevó el embargo sobre sus bienes hasta alcanzar los $15 millones, como garantía para eventuales responsabilidades civiles y las costas del proceso.