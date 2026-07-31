“No sabía el nivel de gravedad”, dijo Valentina Olguín, la influencer que usó el CUIT de Jaldo

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por Jaldo, luego de que detectara que su CUIT había sido utilizado para concretar compras internacionales que él desconocía. De acuerdo con la investigación, entre septiembre y octubre de 2024 la influencer habría utilizado en cinco oportunidades el CUIT del mandatario tucumano para realizar compras en el exterior. La maniobra habría implicado la falsificación de datos ante la Aduana y ARCA (ex AFIP), con el objetivo de obtener un beneficio económico y utilizar el cupo de compras internacionales correspondiente al mandatario. Olguín sostuvo que la maniobra comenzó luego de que la Aduana le retuviera varios paquetes que contenían productos destinados a su trabajo. “Se me ocurrió, no por algo personal, buscar CUIT de personas que pensaba que no los iban a usar para hacer importaciones y que no les hicieran problemas”, explicó. La influencer aseguró que no utilizó tarjetas de crédito de los funcionarios ni que las compras tuvieran como finalidad la reventa de los productos. “Era ropa para mí”, afirmó. Sin embargo, reconoció que sabía que estaba realizando una acción irregular, aunque sostuvo que desconocía las consecuencias que podía tener. “Obviamente está mal, pero no sabía el nivel de gravedad”, confesó.