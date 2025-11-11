Secciones
Seguridad

Valentina Olguín, la influencer santiagueña acusada de contrabando pidió que la causa siga tramitándose en Buenos Aires

La cantante, que habría utilizado la identidad de Jaldo y otros cuatro gobernadores, no declaró cuando se le agravó la imputación.

EMPRENDIMIENTO. Valentina Olguín, haciéndose pasar por el gobernador Osvaldo Jaldo, compraba ropa en Miami, que luego recibía en domicilios de Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero y después la comercializaba. EMPRENDIMIENTO. Valentina Olguín, haciéndose pasar por el gobernador Osvaldo Jaldo, compraba ropa en Miami, que luego recibía en domicilios de Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero y después la comercializaba. FOTO TOMADA DE INSTAGRAM.COM/VALENTINAOLGUIN_
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

La influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín, acusada de haber utilizado la identidad de cinco gobernadores para ingresar mercadería ilegalmente al país, cambió de estrategia defensiva luego de que el fiscal federal Agustín Chit agravara la acusación en su contra. Los defensores solicitaron que se declare la incompetencia porque el delito se habría registrado en Buenos Aires.

En noviembre de 2024, el gobernador Osvaldo Jaldo descubrió que había recibido al menos tres notificaciones de que había realizado tres compras en una tienda de Miami, EE.UU. Después de hacer las averiguaciones correspondientes y confirmar que nadie de su entorno había utilizado su cupo de importación, hizo la denuncia en la fiscalía federal de Chit.

ANTE LA JUSTICIA. La santiagueña Valentina Olguín fue citada a declarar porque Chit había decidido agravar la acusación en su contra. ANTE LA JUSTICIA. La santiagueña Valentina Olguín fue citada a declarar porque Chit había decidido agravar la acusación en su contra.

Con la colaboración de la Dirección General de Aduanas, el fiscal probó que la persona investigada había utilizado la identidad, el número de documento y la dirección del domicilio fiscal del gobernador Jaldo. Ella, haciéndose pasar por el dirigente tranqueño, compraba la ropa en Miami, que luego recibía en domicilios de Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero y después la comercializaba.

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Al recibir los informes, el fiscal descubrió que la sospechosa había hecho lo mismo con los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan). Kicillof hizo la denuncia en la Justicia ordinaria bonaerense primero, pero nunca avanzó.

Cuando Olguín, de 27 años, fue citada a declaración indagatoria, ella, asistida por la abogada santiagueña Claudia Paz, no sólo habría confirmado ser la autora, sino que además habría explicado que consiguió esa información en Google. También habría declarado que utilizó ese mecanismo después de haberse agotado el cupo personal, de sus familiares y amistades. Entonces se le ocurrió utilizar el “crédito” de los funcionarios.

MANIOBRA. Valentina Olguín, de 27 años, utilizó el mismo mecanismo con los datos de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan). MANIOBRA. Valentina Olguín, de 27 años, utilizó el mismo mecanismo con los datos de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan).

Chit acumuló todas las causas que se habían abierto en contra de la joven. Sus pares le dieron la razón, salvo el de San Juan. Ese caso ya fue cerrado porque Olguín realizó una reparación por el daño que había producido con la maniobra al gobernador Orrego.

10 preguntas y respuestas sobre la investigación contra Valentina Olguín

10 preguntas y respuestas sobre la investigación contra Valentina Olguín

La santiagueña fue citada a declarar porque Chit había decidido agravar la acusación en su contra. El representante del Ministerio Público decidió utilizar la figura de “contrabando por simulación en concurso real”, que implicaría que cada hecho será tratado como un delito independiente, con sanciones acumulativas.

INVESTIGACIÓN. El fiscal Chit decidió utilizar la figura de “contrabando por simulación en concurso real”, que implicaría que cada hecho de Valentina Olguín será tratado como un delito independiente, con sanciones acumulativas. INVESTIGACIÓN. El fiscal Chit decidió utilizar la figura de “contrabando por simulación en concurso real”, que implicaría que cada hecho de Valentina Olguín será tratado como un delito independiente, con sanciones acumulativas.

La influencer se presentó, escuchó los nuevos cargos que le formularon, pero no quiso hacer declaraciones ni responder preguntas. Sí lo hicieron su representante legal Paz y un profesional del estudio de Fernando Burlando que se sumó a la defensa. Anunciaron que plantearán la incompetencia, puesto que los delitos se habrían concretado en Buenos Aires. Ahora la causa tendrá un freno hasta que se resuelva esta situación.

Temas GoogleBuenos AiresSantiago del EsteroAxel KicillofMiamiOsvaldo JaldoFernando BurlandoRogelio Frigerio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sus mejores videos: Valentina Olguín, la estrella que hoy enfrenta una grave denuncia

Sus mejores videos: Valentina Olguín, la estrella que hoy enfrenta una grave denuncia

Contrabando: los cuatro pasos de la maniobra de la santiagueña Valentina Olguín

Contrabando: los cuatro pasos de la maniobra de la santiagueña Valentina Olguín

¿Quién es Valentina Olguín, la cantante acusada de usar datos de gobernadores para contrabandear ropa?

¿Quién es Valentina Olguín, la cantante acusada de usar datos de gobernadores para contrabandear ropa?

Cómo es la vida de Valentina Olguín después de que estallara el caso

Cómo es la vida de Valentina Olguín después de que estallara el caso

Lo más popular
Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
3

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
4

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
6

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Más Noticias
Comparan las huellas dactilares de Marita Verón con las de una mujer hallada en Paraguay

Comparan las huellas dactilares de "Marita" Verón con las de una mujer hallada en Paraguay

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez

Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez

Comentarios