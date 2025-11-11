Valentina Olguín, la influencer santiagueña acusada de contrabando pidió que la causa siga tramitándose en Buenos Aires

La influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín, acusada de haber utilizado la identidad de cinco gobernadores para ingresar mercadería ilegalmente al país, cambió de estrategia defensiva luego de que el fiscal federal Agustín Chit agravara la acusación en su contra. Los defensores solicitaron que se declare la incompetencia porque el delito se habría registrado en Buenos Aires.
En noviembre de 2024, el gobernador Osvaldo Jaldo descubrió que había recibido al menos tres notificaciones de que había realizado tres compras en una tienda de Miami, EE.UU. Después de hacer las averiguaciones correspondientes y confirmar que nadie de su entorno había utilizado su cupo de importación, hizo la denuncia en la fiscalía federal de Chit.
Con la colaboración de la Dirección General de Aduanas, el fiscal probó que la persona investigada había utilizado la identidad, el número de documento y la dirección del domicilio fiscal del gobernador Jaldo. Ella, haciéndose pasar por el dirigente tranqueño, compraba la ropa en Miami, que luego recibía en domicilios de Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero y después la comercializaba.
Al recibir los informes, el fiscal descubrió que la sospechosa había hecho lo mismo con los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan). Kicillof hizo la denuncia en la Justicia ordinaria bonaerense primero, pero nunca avanzó.
Cuando Olguín, de 27 años, fue citada a declaración indagatoria, ella, asistida por la abogada santiagueña Claudia Paz, no sólo habría confirmado ser la autora, sino que además habría explicado que consiguió esa información en Google. También habría declarado que utilizó ese mecanismo después de haberse agotado el cupo personal, de sus familiares y amistades. Entonces se le ocurrió utilizar el “crédito” de los funcionarios.
Chit acumuló todas las causas que se habían abierto en contra de la joven. Sus pares le dieron la razón, salvo el de San Juan. Ese caso ya fue cerrado porque Olguín realizó una reparación por el daño que había producido con la maniobra al gobernador Orrego.
La santiagueña fue citada a declarar porque Chit había decidido agravar la acusación en su contra. El representante del Ministerio Público decidió utilizar la figura de “contrabando por simulación en concurso real”, que implicaría que cada hecho será tratado como un delito independiente, con sanciones acumulativas.
La influencer se presentó, escuchó los nuevos cargos que le formularon, pero no quiso hacer declaraciones ni responder preguntas. Sí lo hicieron su representante legal Paz y un profesional del estudio de Fernando Burlando que se sumó a la defensa. Anunciaron que plantearán la incompetencia, puesto que los delitos se habrían concretado en Buenos Aires. Ahora la causa tendrá un freno hasta que se resuelva esta situación.