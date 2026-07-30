Graneros, Experimental, Concepción FC y Talleres van por el sueño de la final del Apertura

Concepción FC fue uno de los grandes protagonistas de la fase regular, en la que finalizó primero en su grupo. Sin embargo, su crecimiento más importante se produjo en las últimas semanas, desde la llegada de Mario Suárez a la conducción técnica. Bajo su mando, el "Cuervo" encontró una identidad de juego que rápidamente dio resultados. El conjunto del sur provincial acumula una racha invicta de seis encuentros desde el arribo del entrenador, con cinco victorias y un empate. Esa recuperación le permitió consolidarse como uno de los candidatos al título y ratificar su gran momento en los cuartos de final, en los que dejó en el camino a Ñuñorco al imponerse por 2 a 0 gracias al golazo del defensor Tomás Romero y otro del volante Matías Barboza.