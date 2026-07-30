Graneros, Experimental, Concepción FC y Talleres van por el sueño de la final del Apertura
l "Cocodrilo" busca revalidar su gran candidato frente al ascendente "Colmenar". Del otro lado, el "Cuervo", impulsado por una racha invicta desde la llegada de Mario Suárez, se cruzará con el aguerrido Talleres de Tafí Viejo.
Resumen para apurados
- Graneros, Experimental, Concepción FC y Talleres disputarán este fin de semana las semifinales de la Liga Tucumana en Tucumán tras clasificar en los cuartos del Apertura.
- Los cruces serán sábado y domingo a las 16:00, con definición por penales en caso de empate. Los cuatro equipos llegan tras superar exigentes llaves en cuartos de final.
- Los vencedores accederán a la gran final del Torneo Apertura "Martín Macheta Robles", buscando coronarse como el primer campeón de la temporada del fútbol tucumano.
Llegó el momento de la verdad. Después de una extensa fase clasificatoria y unos cuartos de final cargados de emociones, el Torneo Apertura "Martín Macheta Robles" de la Liga Tucumana de Fútbol conocerá este fin de semana a los dos equipos que disputarán el título. Social y Deportivo Graneros, Experimental, Concepción FC y Talleres serán los protagonistas de unas semifinales que prometen intensidad, buen fútbol y un desenlace abierto hasta el último minuto.
La Liga Tucumana de Fútbol programó las dos llaves para sábado y domingo desde las 16, con un condimento especial: si al cabo de los 90 minutos reglamentarios existe igualdad en el marcador, no habrá tiempo suplementario y el pasaje a la final se definirá directamente mediante remates desde el punto del penal.
El primer boleto a la definición se pondrá en juego el sábado en la cancha de Almirante Brown. Allí se enfrentarán Social y Deportivo Graneros y Experimental, dos equipos que fueron protagonistas durante toda la temporada y que llegan con méritos suficientes para soñar con la consagración.
El "Cocodrilo" fue el conjunto más sólido de la fase inicial. El equipo del sur tucumano terminó en lo más alto de las posiciones gracias a una campaña de gran regularidad, sustentada en un funcionamiento colectivo que lo convirtió en el rival a vencer. En los cuartos de final ratificó su condición de candidato al derrotar por 2 a 0 a Jorge Newbery, en un encuentro en el que volvió a exhibir orden defensivo, equilibrio en la mitad de la cancha y eficacia en los metros finales.
Los dirigidos por Hugo Corbalán saben que el favoritismo construido durante el campeonato no garantiza nada en instancias de eliminación directa, aunque confían en el nivel que vienen mostrando para dar un paso más hacia el objetivo de levantar el trofeo.
Del otro lado estará Estación Experimental, que bajo la conducción de la dupla Ariel Valdez-Leandro Herrera es uno de los equipos que más creció con el correr de las fechas. El conjunto del Colmenar se clasificó a las semifinales luego de vencer por 1 a 0 a Ateneo Parroquial Alderetes, uno de los animadores del certamen, en un partido muy parejo que se definíó con un gol en contra.
La campaña de Experimental refleja un equipo competitivo, que sabe adaptarse a distintos contextos y que llega con la confianza de haber eliminado a un rival de jerarquía. Su intención será neutralizar las principales virtudes de Graneros (que sumó como refuerzo a Benjamín Ruiz Rodríguez, autor de un tanto ante el "Aviador") y aprovechar las oportunidades que se presenten para dar otro golpe y meterse en la final.
La segunda semifinal se disputará el domingo en la cancha de Sportivo Guzmán y tendrá frente a frente a Concepción FC y Talleres, dos instituciones de rica historia dentro del fútbol tucumano que atraviesan un presente alentador.
Concepción FC fue uno de los grandes protagonistas de la fase regular, en la que finalizó primero en su grupo. Sin embargo, su crecimiento más importante se produjo en las últimas semanas, desde la llegada de Mario Suárez a la conducción técnica. Bajo su mando, el "Cuervo" encontró una identidad de juego que rápidamente dio resultados. El conjunto del sur provincial acumula una racha invicta de seis encuentros desde el arribo del entrenador, con cinco victorias y un empate. Esa recuperación le permitió consolidarse como uno de los candidatos al título y ratificar su gran momento en los cuartos de final, en los que dejó en el camino a Ñuñorco al imponerse por 2 a 0 gracias al golazo del defensor Tomás Romero y otro del volante Matías Barboza.
Concepción FC intentará extender ese presente positivo para regresar a una final liguista por segundo año consecutivo —tras perder la del Anual 2025 ante Tucumán Central— y confirmar que atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos de la temporada.
Pero enfrente tendrá a un rival que también llega fortalecido. Talleres, orientado por Víctor Concha, protagonizó una de las series más emotivas de los cuartos de final al eliminar a Atlético Tucumán en una dramática definición por penales. El conjunto taficeño demostró carácter y fortaleza mental para superar una instancia de máxima presión y ahora buscará dar un nuevo paso hacia la consagración.
Con un plantel equilibrado y acostumbrado a disputar partidos decisivos, Talleres intentará imponer su experiencia para frenar el buen momento de Concepción FC y transformarse en uno de los finalistas.
Las semifinales enfrentarán a cuatro equipos que construyeron sus campañas de maneras diferentes, pero con un mismo objetivo: conquistar el primer torneo de la temporada organizado por la Liga Tucumana de Fútbol. Graneros buscará su tercera final en poco tiempo (tras caer en dos oportunidades ante Sportivo Guzmán) e intentará respaldar con resultados el liderazgo que mostró desde el inicio del campeonato; Experimental buscará seguir sorprendiendo; Concepción FC quiere confirmar su notable crecimiento bajo la conducción de Suárez, mientras que Talleres apuesta a prolongar su camino ganador.
Con la ilusión intacta, el margen de error reducido a una sola tarde y la posibilidad de definir desde los doce pasos en caso de empate, el fútbol tucumano vivirá un fin de semana de alto voltaje. Solo dos equipos continuarán en carrera y obtendrán el premio de disputar la gran final del Torneo Apertura "Martín Macheta Robles", el primer gran objetivo de la temporada.