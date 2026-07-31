Torneo del Interior B: Tucumán busca extender su histórica supremacía

Cada vez que el Torneo del Interior B entra en su etapa decisiva, Tucumán suele tener un lugar reservado. Pasan los años, cambian los planteles y aparecen nuevos protagonistas, pero la provincia mantiene una costumbre: competir por el título. Este sábado volverá a quedar demostrado cuando Natación y Gimnasia reciba a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca y Tucumán Lawn Tennis haga lo propio frente a Paraná Rowing, en unas semifinales que vuelven a ratificar el peso histórico del rugby tucumano en una de las competencias más importantes del país.