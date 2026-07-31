Torneo del Interior B: Tucumán busca extender su histórica supremacía
Natación y Gimnasia y Tucumán Lawn Tennis disputarán este sábado las semifinales del Torneo del Interior B. La presencia de dos clubes tucumanos vuelve a confirmar el protagonismo histórico de la provincia, la más ganadora en la historia de la competencia.
Resumen para apurados
- Los clubes Natación y Lawn Tennis jugarán este sábado en Tucumán las semifinales del Torneo del Interior B para extender la histórica supremacía del rugby provincial.
- Tucumán es la provincia más ganadora del torneo con cinco títulos desde 2001. Natación busca su primera final, mientras Lawn Tennis intentará repetir su consagración de 2004.
- Un triunfo tucumano consolidará el liderazgo de la provincia a nivel nacional, superando a Córdoba y Salta, ante rivales exigentes como Sociedad Sportiva y Paraná Rowing.
Cada vez que el Torneo del Interior B entra en su etapa decisiva, Tucumán suele tener un lugar reservado. Pasan los años, cambian los planteles y aparecen nuevos protagonistas, pero la provincia mantiene una costumbre: competir por el título. Este sábado volverá a quedar demostrado cuando Natación y Gimnasia reciba a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca y Tucumán Lawn Tennis haga lo propio frente a Paraná Rowing, en unas semifinales que vuelven a ratificar el peso histórico del rugby tucumano en una de las competencias más importantes del país.
Los números respaldan esa afirmación. Desde que el certamen comenzó a disputarse en 2001, ningún distrito consiguió tantas consagraciones como Tucumán. Son cinco títulos y una presencia constante en las instancias decisivas que hablan de una provincia que hizo del Torneo del Interior B uno de sus escenarios favoritos.
La provincia que más veces levantó la copa
La historia comenzó a escribirse en 2004, cuando Tucumán Lawn Tennis derrotó 16-13 a Jockey Club de Villa María y se convirtió en el primer campeón tucumano del certamen.
Cinco años después apareció Huirapuca para iniciar un dominio que todavía permanece en los libros de historia. El conjunto de Concepción venció a Tala en la final de 2009 y repitió la conquista en 2012 frente a Córdoba Athletic. En 2016 volvió a coronarse al superar a Old Christians y alcanzó un registro que nadie pudo igualar: tres títulos, la mayor cantidad obtenida por un mismo club.
La quinta estrella para la provincia llegó en la edición 2025. Tucumán Rugby derrotó 42-29 a Liceo y devolvió al trofeo a la provincia después de casi una década.
Con esas cinco consagraciones, Tucumán lidera cómodamente el historial del torneo. Córdoba aparece como escolta con cuatro títulos, mientras que Salta suma tres.
Mucho más que cinco campeonatos
El protagonismo tucumano no se limita únicamente a las vueltas olímpicas. Lince alcanzó la final en 2010. Ahora son Natación y Gimnasia y Lawn Tennis quienes sostienen esa tradición al meterse entre los cuatro mejores equipos del país.
De hecho, la presencia de dos representantes provinciales en una misma semifinal no hace más que reforzar una realidad que se repite desde hace más de dos décadas: cuando el Torneo del Interior B empieza a definir a su campeón, Tucumán siempre aparece en escena.
Dos historias diferentes, un mismo objetivo
Aunque comparten la ilusión, Natación y Lawn Tennis llegan con historias muy distintas.
El "Blanco" intentará alcanzar una final inédita y mantenerse en carrera por un título que todavía no forma parte de su rica historia deportiva. El crecimiento del equipo durante los últimos años lo convirtió en uno de los protagonistas del rugby argentino, pero todavía le falta dar ese último paso en el plano nacional.
Del otro lado está Lawn Tennis, que conoce perfectamente lo que significa levantar esta copa. Pasaron 22 años desde aquella recordada conquista de 2004 y ahora buscará volver a una final para sumar un segundo campeonato a sus vitrinas. Vale mencionar que en 2024 se consagraron campeones del torneo del Interior A y también se quedaron con la corona del Nacional de Clubes, un hecho inédito para Tucumán.
El desafío tampoco será sencillo. Natación recibirá a un Sociedad Sportiva de Bahía Blanca que llega invicto durante la temporada y que aparece como uno de los candidatos al título. Lawn Tennis, por su parte, tendrá enfrente a Paraná Rowing, otro de los equipos que realizó una gran campaña.