Torneo del Interior: así se jugará una jornada decisiva con Tucumán Rugby, Lawn Tennis, Natación y Huirapuca
Este sábado se disputará la quinta fecha del Torneo del Interior A y los cuartos de final del Torneo del Interior B. Habrá seis equipos tucumanos en acción en una jornada clave para definir a los candidatos al título y la permanencia.
Resumen para apurados
- Seis clubes de Tucumán disputarán este sábado en distintas sedes la quinta fecha del Torneo del Interior A y los cuartos del B para definir clasificados y la permanencia.
- El torneo entra en fase clave: el TDI A juega su penúltima fecha de grupos con Tucumán Rugby clasificado, mientras el TDI B inicia la eliminación directa y reválidas.
- Los resultados de esta jornada determinarán a los semifinalistas de la división B, la permanencia de varios equipos y los candidatos al título en la máxima categoría del rugby.
El Torneo del Interior vivirá este sábado una de sus jornadas más importantes de la temporada. Mientras el Torneo del Interior A disputará la quinta y anteúltima fecha de la fase de grupos, el Torneo del Interior B ingresará en la etapa de eliminación directa con los cuartos de final, además de las reválidas por la permanencia.
La actividad tendrá una fuerte presencia tucumana, con Tucumán Rugby, Universitario, Natación y Gimnasia, Lawn Tennis, Huirapuca y Cardenales buscando cumplir sus respectivos objetivos.
Torneo del Interior A: una fecha que puede definir clasificados
Todos los encuentros del TDI A comenzarán a las 15.30. El duelo destacado de la jornada será el que protagonizarán Santa Fe RC y Jockey Club de Rosario, encuentro que contará con transmisión televisiva.
La programación completa será la siguiente:
Zona 1
- Tucumán Rugby vs. Marista RC
- GER vs. Mendoza RC
- Urú Curé vs. Tala RC
- CAE vs. CURNE
- Santa Fe RC vs. Jockey Club de Rosario
- Universitario de Córdoba vs. Córdoba Athletic
- Old Resian vs. Duendes
- Jockey Club de Córdoba vs. La Tablada
Torneo del Interior B: comienzan los cuartos de final
La definición del Torneo del Interior B pondrá en juego cuatro lugares en las semifinales.
El primer encuentro comenzará a las 15, cuando Sociedad Sportiva reciba a IPR Sporting. Media hora más tarde se jugarán los otros tres cruces:
- Natación y Gimnasia vs. Universitario
- Lawn Tennis vs. Huirapuca
- Palermo Bajo vs. Paraná Rowing Club
También habrá reválidas
Además de los cuartos de final, el sábado se disputarán las reválidas, donde varios clubes buscarán mantener su lugar en la categoría.
Los cruces serán:
- Cardenales vs. Tigres
- Mar del Plata Club vs. Los Tordos
- Liceo vs. Universitario de San Juan
- Jockey Villa María vs. CRAI