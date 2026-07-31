Natación y Gimnasia va por otro paso histórico: recibe a Sociedad Sportiva en busca de la final del Interior B
El "Blanco" enfrentará este sábado, desde las 15, a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca en una de las semifinales del Torneo del Interior B. Lawn Tennis y Paraná Rowing jugarán la otra llave desde las 15.30.
Resumen para apurados
- Natación y Gimnasia recibirá a Sociedad Sportiva este sábado a las 15 en Tucumán por la semifinal del Torneo del Interior B de rugby, buscando su pase a la gran final.
- El equipo tucumano llega tras revertir su partido ante Universitario en cuartos, mientras que rememora el cruce ante el invicto conjunto bahiense disputado hace ocho años.
- Un triunfo no solo acercaría al club a un título inédito en su historia, sino que también permitiría sumar más plazas para el rugby tucumano en el Torneo del Interior A.
Durante años, Natación y Gimnasia se acostumbró a competir entre los mejores. Ganó títulos locales, peleó cada torneo que disputó y consolidó un proyecto que hoy es una referencia del rugby tucumano. Sin embargo, todavía hay una cuenta pendiente. Este sábado, desde las 15, el "Blanco" recibirá a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca por una de las semifinales del Torneo del Interior B con la posibilidad de quedar a un paso de conquistar un título que todavía no figura en la historia del club. Del otro lado del cuadro, Lawn Tennis enfrentará a Paraná Rowing, desde las 15.30, en La Caldera del Parque.
El presente invita a ilusionarse. Natación atraviesa otra temporada en la que volvió a demostrar que puede competir contra cualquiera y llega a esta instancia con la confianza que le dieron sus últimas actuaciones. Pero dentro del plantel saben que las semifinales exigen un plus, especialmente desde lo mental.
"Es una felicidad tremenda. Es un objetivo que tenemos hace mucho tiempo y que, por distintas razones, nunca pudimos conseguir. Ahora tenemos una oportunidad y la tenemos que saber aprovechar sí o sí", aseguró el capitán Matías Orlande, en diálogo con LA GACETA.
Ocho años después, el mismo rival y una nueva oportunidad
La semifinal también tiene un fuerte componente emocional para Orlande. El hooker recordó que uno de los primeros partidos que disputó su generación en un Torneo del Interior fue justamente frente a Sociedad Sportiva, en Bahía Blanca.
"Hoy les decía a los chicos que me acordaba de ese viaje y de la felicidad que teníamos. Después de casi ocho años volvemos a jugar una semifinal contra ellos. Queremos aprovechar esta oportunidad y disfrutarla de la misma manera", explicó.
Más allá de la importancia deportiva, el capitán destacó que el equipo no pierde de vista otro de los objetivos que tiene la competencia: ampliar las plazas que Tucumán posee en el Torneo del Interior A (los cuatro mejores del TdI B disputarán estos boletos contra los cuatro peores del TdI A).
"Siempre es importante mantener las plazas que tenemos como provincia y tratar de conseguir alguna más. Al final, los que jugamos esos torneos somos nosotros, así que tiene la misma importancia", señaló.
La fortaleza que distingue a Natación
Si hubo una característica que acompañó a Natación durante las últimas temporadas fue la capacidad para reaccionar en los momentos complicados. Lo volvió a demostrar en los cuartos de final, cuando logró revertir un desarrollo adverso frente a Universitario.
Para Orlande, esa fortaleza no aparece por casualidad. "Lo trabajamos mucho hablando entre nosotros y con el staff. Hay que entender que en un partido siempre hay momentos buenos y malos. Los nervios, la ansiedad y el miedo aparecen, pero son normales. Cuando uno los acepta y entiende que a todos les pasa lo mismo, es más fácil transformarlos en algo positivo", explicó.
El capitán considera que la preparación mental será tan importante como la física.
"Tenemos que llegar al sábado con la cabeza al ciento por ciento. En este tipo de partidos la cabeza te exige muchísimo y aparecen bajones mentales que tenemos que evitar. Por eso tratamos de descansar, mantener las rutinas y llegar de la mejor manera", afirmó.
El foco está puesto en Sociedad Sportiva
Aunque la otra semifinal enfrentará a Lawn Tennis con Paraná Rowing, dentro de Natación nadie mira más allá del compromiso de este sábado.
"El paso a paso nos sirve muchísimo. Ya aprendimos que cuando uno empieza a pensar en lo que viene, termina jugando en contra. Hoy estamos al ciento por ciento enfocados en este partido", remarcó Orlande.
Sobre Sociedad Sportiva, reconoció que el cuerpo técnico analizó videos y detectó algunas fortalezas del conjunto bahiense, aunque dejó en claro cuál será la prioridad.
"Sabemos que vienen invictos, que tienen una defensa muy sólida y forwards importantes. Pero nosotros siempre tratamos de preocuparnos más por lo que podemos hacer nosotros que por el rival", explicó.
"Estoy viviendo el sueño que tenía de chico"
A sus años como referente del plantel, Orlande disfruta este presente desde otro lugar. Ya no solo piensa en el resultado, sino también en transmitirle el valor del momento a los jugadores más jóvenes.
"Siempre digo que esto es mi sueño. Hay chicos que sueñan con otras cosas; yo soñaba con jugar estas semifinales y representar a Natación. Hoy lo puedo disfrutar mucho más y trato de transmitirles a los más chicos que aprovechen este grupo, porque no lo vamos a tener para toda la vida", expresó.
Con esa mezcla de experiencia, ilusión y madurez, Natación y Gimnasia volverá a salir a la cancha sabiendo que enfrente tendrá un rival de jerarquía, pero también que está ante una oportunidad que el club persigue desde hace años. El sábado comenzará a definirse si este equipo puede dar un paso más y quedar a un partido de escribir una nueva página en la historia del "Blanco".