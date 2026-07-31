Natación y Gimnasia va por otro paso histórico: recibe a Sociedad Sportiva en busca de la final del Interior B

Durante años, Natación y Gimnasia se acostumbró a competir entre los mejores. Ganó títulos locales, peleó cada torneo que disputó y consolidó un proyecto que hoy es una referencia del rugby tucumano. Sin embargo, todavía hay una cuenta pendiente. Este sábado, desde las 15, el "Blanco" recibirá a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca por una de las semifinales del Torneo del Interior B con la posibilidad de quedar a un paso de conquistar un título que todavía no figura en la historia del club. Del otro lado del cuadro, Lawn Tennis enfrentará a Paraná Rowing, desde las 15.30, en La Caldera del Parque.