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Quién es Stephen "Kiki" Ramos, el delantero nacido en Haití que marcó su primer gol con la Selección Sub-17

El atacante de Vélez convirtió por primera vez con la camiseta de la Selección Sub-17 en el empate 1-1 frente a Ecuador y se ilusiona con un lugar en el Mundial de Qatar 2026.

Kiki Ramos anotó su primer gol con la Sub-17 de Argentina.
"Kiki" Ramos anotó su primer gol con la Sub-17 de Argentina.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El delantero haitiano nacionalizado argentino Stephen Ramos marcó su primer gol con la Sub-17 en el empate 1-1 ante Ecuador en Atlanta como preparación mundialista.
  • La promesa de Vélez convirtió en el segundo tiempo tras ir en desventaja. El delantero haitiano ha mostrado una rápida adaptación al esquema de Diego Placente.
  • Este gol fortalece la posición de Ramos para integrar la lista definitiva del Mundial Sub-17 en Qatar, donde Argentina enfrentará a Dinamarca, Mozambique y Australia.
Resumen generado con IA

Stephen "Kiki" Ramos escribió un capítulo especial en su corta carrera. El delantero nacido en Haití y nacionalizado argentino marcó su primer gol con la Selección Sub-17 al convertir el tanto del empate 1-1 frente a Ecuador en un amistoso internacional disputado a puertas cerradas en el estadio León Kolbowski, de Atlanta.

El equipo dirigido por Diego Placente había terminado el primer tiempo en desventaja, pero reaccionó en el complemento y encontró la igualdad gracias a la definición del atacante, que sigue ganando terreno dentro del plantel albiceleste.

El encuentro formó parte de la preparación de Argentina para el Mundial Sub-17 que se disputará este año en Qatar.

Una de las promesas de Vélez

Ramos integra las divisiones inferiores de Vélez, donde es considerado una de las principales joyas de la cantera del club.

Nacido en Haití y nacionalizado argentino, el delantero logró adaptarse rápidamente al seleccionado juvenil y comienza a consolidarse como una de las alternativas ofensivas de Placente.

En el amistoso frente a Ecuador compartió el ataque con Santino Giacopetti, de Rosario Central, y Erik Florentín, de Racing.

Su primer festejo con la camiseta argentina llega en un momento clave, cuando el cuerpo técnico empieza a definir el plantel que viajará al Mundial.

El objetivo: el Mundial de Qatar

La Selección Argentina Sub-17 continúa ajustando detalles para la Copa del Mundo que se jugará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

El certamen tendrá una novedad histórica: contará con 48 selecciones, el mismo formato que estrenó el Mundial de mayores.

La Albiceleste integrará el Grupo C, donde enfrentará a Dinamarca, Mozambique y Australia.

Con este primer gol, Stephen "Kiki" Ramos suma un respaldo importante en la pelea por un lugar en la lista definitiva y confirma por qué es considerado uno de los futbolistas con mayor proyección de Vélez y de las selecciones juveniles argentinas.

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