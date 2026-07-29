Mundial 2026

La llamativa historia de "Kiki" Ramos, el juvenil nacido en Haití que ilusiona a la Selección argentina

El delantero de Vélez sumó sus primeros minutos con la Sub-17 en el amistoso ante Ecuador.

ILUSIÓN. Stephen Kiki Ramos, nacido en Haití y formado en Vélez, debutó con la Selección argentina Sub 17 y empezó a escribir su historia con la camiseta albiceleste.
ILUSIÓN. Stephen "Kiki" Ramos, nacido en Haití y formado en Vélez, debutó con la Selección argentina Sub 17 y empezó a escribir su historia con la camiseta albiceleste.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Stephen "Kiki" Ramos, delantero de Vélez nacido en Haití, debutó en la Selección argentina Sub-17 en un amistoso ante Ecuador como preparación para el Mundial de Qatar.
  • Nacido en Puerto Príncipe en 2009, Ramos fue adoptado a los ocho meses por una familia argentina, se formó en Vélez desde los seis años y destaca por su potencia y velocidad.
  • El juvenil buscará sumar minutos en los próximos partidos amistosos para convencer al DT Diego Placente y asegurar su lugar en la lista definitiva para el Mundial de Qatar.
Resumen generado con IA

La Selección argentina Sub-17 continúa con su preparación para el Mundial de Qatar y el triunfo por 2-1 sobre Ecuador dejó una historia especial. Stephen "Kiki" Ramos, delantero de Vélez nacido en Haití, hizo su debut con la camiseta albiceleste y dio el primer paso en un camino que comenzó hace casi 17 años, cuando llegó al país siendo apenas un bebé.

El equipo dirigido por Diego Placente se impuso con goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, ambos futbolistas de Vélez. Sin embargo, una de las grandes novedades del encuentro fue el ingreso de Ramos en el segundo tiempo. El atacante puede desempeñarse como extremo por la izquierda o como centrodelantero y es considerado una de las principales promesas de la cantera del Fortín.

La historia de Kiki comenzó el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, la capital de Haití. A los ocho meses fue adoptado por una familia argentina y creció en el país, donde obtuvo la ciudadanía y empezó a jugar al fútbol en los potreros del barrio. A los seis años llegó a Vélez gracias a un vecino que advirtió sus condiciones y lo impulsó a realizar una prueba en el club de Liniers.

Actualmente integra la Sexta División de Vélez y se destaca por su potencia física, velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. En la Villa Olímpica comparan algunas de sus características con las de Vinícius Júnior, mientras que su apodo, "Kiki", nació por la similitud que algunos encontraron entre su juego y el de Kylian Mbappé.

Una promesa para el Mundial Sub-17

Tras su estreno con la Albiceleste, Ramos buscará seguir sumando minutos en los amistosos preparatorios antes del Mundial de Qatar. Argentina volverá a enfrentar a Ecuador en un nuevo ensayo y Placente continuará evaluando al delantero, que sueña con ganarse un lugar definitivo en la lista para la máxima cita juvenil.

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