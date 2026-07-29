La llamativa historia de "Kiki" Ramos, el juvenil nacido en Haití que ilusiona a la Selección argentina

La historia de Kiki comenzó el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, la capital de Haití. A los ocho meses fue adoptado por una familia argentina y creció en el país, donde obtuvo la ciudadanía y empezó a jugar al fútbol en los potreros del barrio. A los seis años llegó a Vélez gracias a un vecino que advirtió sus condiciones y lo impulsó a realizar una prueba en el club de Liniers.