Independiente recibió una nueva inhibición de la FIFA y se complica en el mercado de pases

Resumen para apurados
- La FIFA sancionó a Independiente de Avellaneda con una inhibición para incorporar jugadores debido a una deuda de 1 millón de dólares reclamada por Olimpia por Facundo Zabala.
- La medida complica el mercado de pases del club, que recién iniciaba con un triunfo 2-0 ante Estudiantes y tenía avanzada la llegada del arquero uruguayo Santiago Mele.
- La dirigencia busca abonar la deuda e intereses urgentemente para levantar la sanción, habilitar a los refuerzos y terminar de armar el plantel para el Clausura.
Independiente atraviesa un presente con sensaciones encontradas. Mientras el equipo comenzó con el pie derecho el Clausura tras vencer 2-0 a Estudiantes en La Plata, la dirigencia recibió una mala noticia desde la FIFA que condiciona la planificación del plantel para el resto de la temporada.
El organismo rector del fútbol mundial aplicó una nueva inhibición sobre el club de Avellaneda, que le impide inscribir refuerzos hasta regularizar una deuda vinculada con el pase del defensor Facundo Zabala.
La deuda que mantiene bloqueado al Rojo
La sanción responde a un reclamo presentado por Olimpia de Paraguay, club que exige el pago de un millón de dólares por la transferencia de Zabala, quien llegó a Independiente a mediados de 2025. A ese monto deben sumarse los intereses acumulados.
Ante este escenario, la prioridad de la dirigencia pasa por cancelar la deuda en los próximos días para levantar la inhibición y habilitar a los futbolistas incorporados durante este mercado de pases.
Los movimientos del mercado y el buen inicio del equipo
Pese al problema administrativo, Independiente continuó moviéndose en el mercado. El arquero uruguayo Santiago Mele ya superó la revisión médica y quedó a un paso de incorporarse al plantel, aunque su habilitación dependerá de que el club resuelva la inhibición.
También hubo novedades con Ignacio Pussetto. Luego de destrabarse una deuda que mantenía la institución con el delantero, ambas partes acordaron la renovación del contrato y su salida a préstamo por 18 meses a Huracán. El Globo contará con una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 70% de su pase.
En el plano deportivo, el panorama es mucho más alentador. El conjunto de Avellaneda arrancó el Clausura con un sólido triunfo por 2-0 frente a Estudiantes y, además, presentó oficialmente su nueva camiseta titular, que incorpora detalles inspirados en la historia de la institución.
Sin embargo, antes de pensar en nuevos refuerzos, el principal objetivo de la dirigencia será resolver el conflicto con Olimpia. Solo una vez levantada la inhibición de la FIFA, Independiente podrá terminar de conformar el plantel con el que buscará pelear en la segunda parte de la temporada.