Independiente recibió una nueva inhibición de la FIFA y se complica en el mercado de pases

También hubo novedades con Ignacio Pussetto. Luego de destrabarse una deuda que mantenía la institución con el delantero, ambas partes acordaron la renovación del contrato y su salida a préstamo por 18 meses a Huracán. El Globo contará con una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 70% de su pase.