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Independiente quiere fichar a Imanol Machuca pese a una dura sanción de la FIFA

El extremo argentino permanece inhabilitado hasta noviembre de 2026 por una sanción vinculada a la adulteración de pasaportes. Aun así, el "Rojo" analiza avanzar por su incorporación.

Imanol Machuca estaría siendo seguido de cerca por Independiente.
Imanol Machuca estaría siendo seguido de cerca por Independiente.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Independiente busca fichar al extremo Imanol Machuca en este mercado pese a estar inhabilitado por la FIFA hasta noviembre de 2026 tras falsificar pasaportes para Malasia.
  • El Rojo busca aprovechar el descenso de Fortaleza para comprarlo a bajo costo. Por la sanción, el jugador solo podrá entrenar con el equipo sin sumar minutos oficiales.
  • La operación genera dudas internas: el DT Gustavo Quinteros considera cubierta la posición de extremo y prefiere priorizar los refuerzos en la defensa y el mediocampo.
Resumen generado con IA

Imanol Machuca volvió a ser noticia, aunque esta vez por motivos que van más allá de lo deportivo. El extremo argentino de 24 años se encuentra inhabilitado por la FIFA debido a una sanción relacionada con la adulteración de pasaportes, pero esa situación no impidió que Independiente lo incluyera entre los futbolistas que analiza incorporar en este mercado de pases.

La dirigencia del "Rojo" estudia la posibilidad de aprovechar el complejo presente del atacante, cuyo pase pertenece a Fortaleza de Brasil. Tras el descenso del conjunto brasileño a la Serie B, el club está dispuesto a desprenderse del jugador por un monto inferior al que pretendía tiempo atrás.

Sin embargo, cualquier negociación tendrá una particularidad: Machuca no podrá disputar partidos oficiales hasta el 5 de noviembre de 2026.

¿Por qué fue sancionado por la FIFA?

La FIFA decidió inhabilitar al futbolista tras detectar la adulteración de pasaportes con el objetivo de que pudiera representar a la selección de Malasia.

Como consecuencia de esa resolución, Machuca tiene prohibido participar en competencias oficiales hasta la fecha establecida por el organismo.

Mientras dure la sanción, el único trabajo que podría realizar en caso de ser transferido sería entrenarse junto al plantel de su nuevo club, sin posibilidad de sumar minutos en partidos oficiales.

Independiente analiza el riesgo

Pese a ese escenario, Independiente mantiene el interés por el futbolista. La dirigencia entiende que la situación contractual y deportiva de Fortaleza puede facilitar una operación a bajo costo.

No sería la primera vez que el club de Avellaneda intenta incorporarlo. A comienzos de 2025 ya había iniciado gestiones por el extremo, aunque en aquella oportunidad Machuca optó por continuar su carrera en Vélez Sarsfield.

No obstante, la posible llegada genera diferencias internas. El entrenador Gustavo Quinteros considera que el puesto de extremo está cubierto con futbolistas como Maximiliano Meza, Maximiliano Gutiérrez, Matías Abaldo y Santiago Montiel.

Por ese motivo, el cuerpo técnico entiende que las prioridades del mercado pasan por reforzar otros sectores del equipo, especialmente la defensa y el mediocampo.

Su presente futbolístico

Antes de regresar a Fortaleza, Machuca jugó durante la última temporada en Vélez, donde disputó 28 encuentros oficiales.

En ese ciclo convirtió un gol y entregó una asistencia, aunque nunca logró consolidarse como una pieza determinante dentro del equipo.

Ahora, con una sanción que le impedirá competir durante varios meses más y un futuro incierto en Brasil, Independiente aparece como uno de los clubes interesados en darle una nueva oportunidad, aunque la decisión final dependerá tanto de las condiciones económicas de la operación como de la postura del cuerpo técnico.

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