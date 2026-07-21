Independiente quiere fichar a Imanol Machuca pese a una dura sanción de la FIFA

Imanol Machuca volvió a ser noticia, aunque esta vez por motivos que van más allá de lo deportivo. El extremo argentino de 24 años se encuentra inhabilitado por la FIFA debido a una sanción relacionada con la adulteración de pasaportes, pero esa situación no impidió que Independiente lo incluyera entre los futbolistas que analiza incorporar en este mercado de pases.