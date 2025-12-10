Siete curiosidades del Premio Nobel: las historias ocultas detrás del galardón más famoso del mundo

Todos los años, entre Estocolmo y Oslo, los Premios Nobel vuelven a capturar la atención global al distinguir a las personas que, según el ideal de Alfred Nobel, han trabajado “por el bien de la humanidad”.
Más de un siglo después de su creación, estos galardones siguen acumulando historias insólitas, reglas estrictas y episodios que marcaron la política mundial. A continuación, un repaso por algunas de las curiosidades más llamativas de su extensa trayectoria.
Curiosidades de los premios Nobel
1. Un premio pensado para los vivos… con excepciones inesperadas
Desde 1974, los estatutos de la Fundación Nobel establecen que los premios no pueden otorgarse de manera póstuma, salvo que el laureado fallezca después del anuncio oficial. Antes de que esta regla fuera escrita, dos suecos recibieron el galardón tras morir: el poeta Erik Axel Karfeldt (Literatura, 1931) y el secretario general de la ONU Dag Hammarskjöld (Paz, 1961).
A veces, la muerte influyó de otro modo: en 1948, tras el asesinato de Mahatma Gandhi, el Comité decidió no entregar el Nobel de la Paz, a modo de homenaje silencioso a su figura. Más recientemente, en 2011, el canadiense Ralph Steinman recibió el Nobel de Medicina sin saberlo: había fallecido tres días antes del anuncio, aunque su premio se mantuvo vigente.
2. La fortuna detrás de una medalla
El Nobel otorga actualmente 10 millones de coronas suecas (unos U$S 900.000) y una medalla de oro de 18 quilates. Pero en ocasiones, ese símbolo adquiere un valor mucho mayor. En 2022, el periodista ruso Dmitri Muratov, Nobel de la Paz 2021, donó su medalla para ayudar a niños desplazados por la guerra en Ucrania. La pieza de 196 gramos fue subastada por una cifra récord: 103,5 millones de dólares, 21 veces más que cualquier venta previa de una medalla Nobel.
3. La necrológica equivocada que pudo cambiar la historia
El origen mismo del premio tiene un episodio casi novelesco. En 1888, tras la muerte de Ludvig Nobel, un error del diario Le Figaro llevó a anunciar en tapa el fallecimiento de Alfred Nobel. El titular era lapidario: “Un hombre que difícilmente puede ser llamado benefactor de la humanidad ha muerto ayer en Cannes”.
Aunque no hay documentos que prueben que ese malentendido motivó a Nobel a redactar su célebre testamento, muchos biógrafos creen que aquella visión pública lo impulsó a reparar su legado. Lo cierto es que, al día siguiente, quienes llegaron a expresar sus condolencias fueron recibidos por un Alfred Nobel perfectamente vivo.
4. El Nobel que predijo el cambio climático
Entre los galardonados más visionarios figura Svante Arrhenius, físico y químico sueco que ganó el Nobel de Química en 1903 por su teoría de la disociación electrolítica. Sin embargo, hoy es recordado por otro aporte: fue el primero en calcular que el aumento de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles elevaría la temperatura global.
Sus proyecciones, realizadas a fines del siglo XIX, estimaban un calentamiento de cinco grados si el CO₂ se duplicaba. Los modelos actuales ajustan esa cifra, pero el razonamiento sigue siendo la base de la ciencia climática moderna. Arrhenius creía que ese fenómeno tardaría 3.000 años; la humanidad lo alcanzó mucho más rápido.
5. Nuevos competidores en la élite científica
Con más de un siglo de tradición, los Nobel mantienen su prestigio, aunque enfrentan críticas por premiar a menudo descubrimientos relativamente antiguos. Esa percepción motivó, en 1980, la creación del Right Livelihood Award, conocido como el “Nobel Alternativo”, impulsado por el filántropo Jakob von Uexkull tras rechazar la Fundación Nobel ampliar sus categorías.
A esto se suman los Breakthrough Prize, financiados por empresarios de Silicon Valley y dotados de tres millones de dólares, más del triple que un Nobel. Conocidos como los “Oscar de la ciencia”, compiten hoy por atraer a la élite científica global.
6. Las estrictas reglas del Nobel de la Paz
Creado en 1901, el Nobel de la Paz tiene particularidades únicas:
Puede declararse desierto si ningún candidato cumple los méritos exigidos. Ocurrió 19 veces.
Las nominaciones son secretas durante 50 años, para evitar presiones políticas.
Desde 1974, no se entrega a personas fallecidas, salvo si mueren después del anuncio.
Existe una edad mínima para recibirlo: Malala Yousafzai lo ganó a los 17 años, convirtiéndose en un símbolo generacional de la lucha por la educación.
El galardón también marcó momentos clave de la historia contemporánea: algunos premiados lo recibieron encarcelados o perseguidos, como Carl von Ossietzky (1935), Aung San Suu Kyi (1991), Liu Xiaobo (2010), Ales Bialiatski (2022) o Narges Mohammadi (2023). Sus casos reflejan que el premio no solo celebra la diplomacia, sino también la resistencia moral frente a la opresión.
7. El caso más reciente: María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025
En 2025, el Comité Nobel eligió a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado como ganadora del Nobel de la Paz, destacando su lucha “incansable” por los derechos democráticos de Venezuela y por una transición pacífica frente al régimen de Nicolás Maduro.
A los 58 años, Machado permanece en la clandestinidad debido a la persecución estatal, lo que convirtió a su elección en una de las más difíciles —según el propio Comité— y en una de las más simbólicas de los últimos años. Su compromiso con la vía no violenta y su defensa del voto libre fueron determinantes para el reconocimiento.
La ceremonia está prevista para el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, y podría convertirse en uno de los episodios más emotivos de la historia reciente del Premio Nobel de la Paz.