Siete curiosidades del Premio Nobel: las historias ocultas detrás del galardón más famoso del mundo

El Nobel otorga actualmente 10 millones de coronas suecas (unos U$S 900.000) y una medalla de oro de 18 quilates. Pero en ocasiones, ese símbolo adquiere un valor mucho mayor. En 2022, el periodista ruso Dmitri Muratov, Nobel de la Paz 2021, donó su medalla para ayudar a niños desplazados por la guerra en Ucrania. La pieza de 196 gramos fue subastada por una cifra récord: 103,5 millones de dólares, 21 veces más que cualquier venta previa de una medalla Nobel.